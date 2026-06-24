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Mundo

Terremoto de magnitude 6,9 atinge costa leste do Japão

Estadão Conteúdo

Um forte terremoto atingiu a costa norte do Japão na quinta-feira, 25, mas não havia risco de tsunami, informou a agência meteorológica do país.

O terremoto teve uma magnitude preliminar de 6,9 e ocorreu na costa leste de Iwate, informou a Agência Meteorológica do Japão. O tremor teve uma profundidade de cerca de 50 quilômetros (30 milhas), segundo a agência. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também registrou uma magnitude de 6,9.

O tremor ocorreu na área onde fortes terremotos têm sido relatados repetidamente nos últimos meses.

O terremoto, que atingiu a região nordeste do Japão durante o horário de pico da manhã de quinta-feira, também foi levemente sentido em Tóquio, mas não houve relatos imediatos de feridos ou danos.

O Japão, localizado na estrutura conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, é uma das áreas do mundo mais propensas a terremotos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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