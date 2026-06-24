Casa Branca solicita formalmente US$ 87,6 bilhões em orçamento adicional ao Congresso

A Casa Branca solicitou formalmente US$ 87,6 bilhões para reabastecer o Pentágono após a guerra dos EUA contra o Irã, submetendo o pedido ao Congresso em um momento politicamente difícil, já que legisladores republicanos e democratas se opuseram a qualquer ação militar adicional.

O Escritório de Gestão e Orçamento enviou o pedido de gastos suplementares na quarta-feira. Ele chegou apenas algumas horas depois que o presidente Donald Trump criticou senadores republicanos durante um almoço privado - envolvendo-se em uma discussão acalorada com um deles - sobre seus votos para aprovar uma resolução de poderes de guerra que interromperia novas hostilidades.

O pedido é principalmente para despesas incorridas pelo Departamento de Defesa como parte da Operação Fúria Épica, o ataque liderado pelos EUA ao Irã. Mas também inclui uma série de outros itens, incluindo ajuda a agricultores americanos, ajuda para a crise do Ebola na África e outras necessidades mais próximas de casa, incluindo projetos de restauração em Washington.

Não está claro quão rapidamente a Câmara e o Senado podem agir sobre o pedido da Casa Branca, ou se o Congresso abordará a questão. O financiamento enfrenta um caminho difícil porque muitos legisladores podem ver qualquer votação como um reflexo de teste de seu apoio ao esforço de guerra.

No entanto, a Casa Branca foi clara ao incluir disposições para interessar legisladores de várias regiões, incluindo US$ 1 bilhão para ajudar "o projeto final e a construção de uma Penn Station modernizada na cidade de Nova York", o que seria do interesse do líder democrata do Senado, Chuck Schumer, e do líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, ambos de Nova York.

A administração disse que está solicitando US$ 67 bilhões para o Departamento de Defesa para o que disse serem necessidades urgentes relacionadas à guerra contra o Irã, incluindo "financiamento para despesas de pessoal militar e prontidão, custos operacionais para reconstruir estoques".

Também quer US$ 11,1 bilhões para assistência econômica a agricultores americanos, US$ 1,4 bilhão para o surto do vírus Ebola na África Central e solicita US$ 500 milhões para apoiar esforços contínuos "para completar projetos de restauração e construção em e ao redor de Washington, D.C."

O pacote também inclui uma coleção de propostas políticas que a administração apoia fortemente, e que certamente despertarão interesse entre os legisladores.

Entre elas, o pacote propõe revisões às regulamentações federais de produtos de cânhamo que há muito estão em disputa, mudanças nas vendas durante todo o ano de combustíveis renováveis e a suspensão de restrições ao apoio ao investimento federal na Venezuela.

A maior parte do financiamento de defesa, US$ 21 bilhões, irá para munições de armas, com outros US$ 17,3 bilhões para custos operacionais e US$ 12,1 bilhões para outros programas classificados. Também são solicitados fundos para cobrir custos de combustível, fabricação de drones e cibersegurança.

O dinheiro para os agricultores forneceria US$ 10 bilhões em assistência econômica para agricultores de culturas de linha e especialidade e US$ 1,1 bilhão especificamente para produtores agrícolas da Flórida que sofreram perdas com as tempestades de inverno do ano passado.

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