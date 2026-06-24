Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Enviado especial dos EUA nega fim de sanções ao Irã, que pede a americanos para cumprir acordo

Estadão Conteúdo

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, afirmou que as sanções contra o Irã não acabaram e estão apenas suspensas "temporariamente" enquanto duram as negociações. Em contrapartida, o Irã endureceu o tom e reforçou que os EUA devem cumprir os termos do memorando de entendimento.

"Se eles o Irã não cumprirem sua parte do acordo, se não negociarem de boa fé, se não estiverem preparados para finalmente abandonar essa obsessão com o programa nuclear, as sanções serão reimpostas e todas as opções estarão sobre a mesa", afirmou Waltz nesta quarta-feira, em entrevista à Fox News.

De acordo com o representante estadunidense, os recursos desbloqueados vão ser depositados em uma conta de garantia controlada pelos EUA. Com os recursos, Teerã será obrigada a comprar os excedentes de safras dos agricultores do país, como trigo, soja e outros produtos agrícolas.

Segundo Waltz, economia iraniana está "devastada", assim como o exército do país, enquanto a situação do Líbano teria melhorado. "Pela primeira vez na história, temos negociações diretas entre o governo libanês e o governo israelense, com o objetivo de finalmente desarmar o Hezbollah".

Em paralelo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, endureceu o tom e demonstrou desconfiança em relação aos Estados Unidos. Em uma publicação na rede social X, Baghaei afirmou que os americanos devem seguir o imposto pelo acordo e evitar interpretações que estejam em "total desacordo" com o texto do tratado.

"As declarações contraditórias de autoridades americanas a respeito do memorando de entendimento para pôr fim à guerra imposta não farão nada para diminuir a desconfiança acumulada dos iranianos e servirão apenas como um lembrete de quebras de confiança passadas", escreveu o porta-voz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/SANÇÕES/CONTROVÉRSIAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump diz que taxa de juros menor solucionará problemas econômicos dos EUA

24.06.26 18h32

mudanças políticas

Colômbia pode remodelar futuro da Amazônia em meio a novos ventos políticos na América Latina

O resultado da eleição na Colômbia ocorre enquanto o Peru está prestes a eleger Keiko Fujimori como presidente

24.06.26 18h06

Ministério de Saúde da França confirma vírus Ebola em médico que esteve no Congo

24.06.26 16h47

guerra

Rubio: 'nova reunião técnica com Irã ocorrerá ainda este mês e reitera inspeções nucleares'

O secretário de Estado dos EUA enfatizou que as negociações técnicas ocorrerão no nível de funcionários especialistas e que inspeções nucleares no país persa serão feitas "em breve"

24.06.26 13h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda