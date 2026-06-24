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Relembre tremor de terra em Belém após terremoto na Venezuela em 2018

Nesta quarta-feira (24), moradores da capital paraense relataram abalos supostamente provocados por sismos na Venezuela

Hannah Franco
fonte

Belém já teve terremoto? Capital paraense sentiu tremores após sismo na Venezuela em 2018 (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Moradores de diferentes bairros de Belém voltaram a relatar supostos tremores de terra na noite desta quarta-feira (24), com registros em áreas como Pedreira, Umarizal, Cremação e Doca.

As ocorrências coincidem com um terremoto de magnitude 7,5 registrado na Venezuela, que também foi sentido em diversos pontos da região Norte do Brasil. Entre os locais com relatos estão cidades como Manaus (AM), Santarém (PA), Macapá (AP), Cutias do Araguari (AP) e municípios de Roraima. Em alguns casos, moradores chegaram a deixar prédios por precaução.

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Via no Umarizal foi bloqueada preventivamente após moradores relatarem oscilação em prédios na noite desta quarta-feira (24)

Em nota, a Defesa Civil do Pará confirmou que moradores de Belém sentiram tremores no mesmo período. Segundo o órgão, o fenômeno pode estar relacionado à propagação de ondas sísmicas geradas por terremotos na Venezuela (magnitude 7,1) e no Peru (magnitude 4,6), cujas vibrações foram percebidas em pontos da capital paraense.

Caso não é inédito em Belém

Situações semelhantes já foram registradas anteriormente na cidade. Em agosto de 2018, moradores do centro de Belém relataram ter sentido tremores de terra após um terremoto de magnitude 7,3 atingir a costa norte da Venezuela.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros informou ter recebido cerca de 25 ocorrências relacionadas ao fenômeno na Região Metropolitana de Belém. Alguns prédios chegaram a ser evacuados por precaução.

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Situação assustou pessoas que estavam nos edifícios afetados na capital paraense

O tremor de 2018 também foi sentido em bairros como Umarizal, Pedreira, Telégrafo, Reduto e Batista Campos, além de municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua.

O evento ainda teve repercussão em outras regiões da Amazônia, com relatos em cidades como Manaus (AM), Rio Branco (AC) e municípios de Roraima. 

Na época, o Grupo Liberal conversou com um especialista em abalos sísmicos e pesquisador da Faculdade de Geofísica da Universidade Federal do Pará (UFPA) que explicou como Belém sente os impactos de outros países, mas que é um fenômeno natural. 

"Dependendo da magnitude, se for algo em torno de 7,3 e 8, nós sentimos aqui. Seja no Caribe, Peru, Bolívia ou outros países próximos", disse o professor.

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