EUA mantêm leis que proíbem mulheres transgênero de participarem de equipes esportivas

A Suprema Corte dos EUA manteve nesta terça-feira, 30, leis estaduais que proíbem meninas e mulheres transgênero de jogarem em equipes esportivas escolares, em mais um revés para pessoas transgênero. O presidente Donald Trump celebrou a medida e classificou a classificou a decisão como uma "grande vitória".

A maioria conservadora de seis juízes da Corte, que repetidamente se posicionou contra americanos transgênero no último ano, decidiu que as proibições estaduais em Idaho e Virgínia Ocidental não violam a Constituição.

A Corte concordou unanimemente que proibir meninas e mulheres transgênero também não infringe a lei federal conhecida como Título IX, que proíbe a discriminação sexual na educação.

O juiz Brett Kavanaugh escreveu que "os estados podem manter esportes femininos para mulheres biológicas" para atender a preocupações com segurança e igualdade competitiva. "A Constituição e o Título IX não exigem uma reformulação dos esportes femininos em toda a América."

Mais de duas dezenas de outros estados governados por republicanos adotaram proibições contra atletas transgênero femininas, e a decisão parece destinada a se estender também a eles.

O resultado deixou sem solução processos judiciais que contestam leis e regulamentos estaduais em Connecticut, Califórnia e outros estados, que permitem que atletas transgênero compitam de acordo com sua identidade de gênero.

A juíza Sonia Sotomayor apresentou um voto dissidente, afirmando que a opinião da maioria errou ao rejeitar o pedido de igualdade de proteção feito por Becky Pepper-Jackson, de 16 anos.

Com a ciência ainda em desenvolvimento, estudantes transgênero não deveriam ser automaticamente excluídos de esportes coletivos, disse ela. "Simplesmente não sabemos cientificamente se estudantes transgênero representam perigos", afirmou, lendo um voto dissidente acompanhado por seus colegas liberais.

Pepper-Jackson, aluna do segundo ano do ensino médio em Bridgeport, Virgínia Ocidental, toma medicação para bloquear a puberdade, se identifica publicamente como menina desde os 8 anos de idade e possui uma certidão de nascimento da Virgínia Ocidental que a reconhece como mulher. Ela é a única pessoa transgênero que tentou competir em esportes femininos na Virgínia Ocidental.

Pepper-Jackson progrediu de uma corredora de cross-country que ficava no final do pelotão no ensino fundamental para campeã estadual no arremesso de peso. Ela venceu a segunda colocada por sessenta centímetros no campeonato da Virgínia Ocidental do mês passado.

No caso de Idaho, Lindsay Hecox processou o estado por causa da proibição, a primeira do país, de mulheres participarem das seletivas para as equipes femininas de atletismo e cross-country da Universidade Estadual de Boise, em Idaho. Ela não foi selecionada para nenhuma das equipes porque "era muito lenta", disse sua advogada, Kathleen Hartnett, ao tribunal durante os argumentos em janeiro, mas competiu em futebol e corrida em nível de clube.

Mulheres proeminentes no esporte se manifestaram em ambos os lados. A campeã de tênis Martina Navratilova, as nadadoras Summer Sanders e Donna de Varona e a jogadora de vôlei de praia Kerri Walsh Jennings apoiam as proibições estaduais. As estrelas do futebol Megan Rapinoe e Becky Sauerbrunn e as jogadoras de basquete Sue Bird e Breanna Stewart apoiam as atletas transgênero.

Kavanaugh, que já treinou basquete feminino, ressaltou a importância do esporte feminino e a dedicação das atletas. "Nenhuma estudante atleta, seja mulher biológica ou transgênero, merece ser ostracizada ou vilipendiada", escreveu ele.

Lei federal protege LGBTQIA+

Em 2020, a Suprema Corte decidiu que pessoas LGBTQIA+ são protegidas por uma lei federal histórica de direitos civis que proíbe a discriminação sexual no ambiente de trabalho, concluindo que "o sexo desempenha um papel inegável" nas decisões dos empregadores de punir pessoas transgênero por características e comportamentos que, de outra forma, tolerariam.

Mas, no ano passado, os seis juízes conservadores da corte de nove membros se recusaram a aplicar o mesmo tipo de análise ao confirmarem as proibições estaduais de tratamentos de afirmação de gênero para minorias transgênero.

Os estados que apoiam as proibições contra atletas transgênero argumentaram que não há motivo para estender a decisão que proíbe a discriminação no ambiente de trabalho ao Título IX. A lei de Idaho, segundo o procurador-geral do estado, Alan Hurst, é 'necessária para uma competição justa porque, no que diz respeito aos esportes, homens e mulheres obviamente não são iguais".

Os advogados de Pepper-Jackson argumentaram que tais distinções geralmente fazem sentido, mas que sua cliente não possui nenhuma dessas vantagens devido às circunstâncias únicas de sua transição precoce. No caso de Hecox, seus advogados queriam que o tribunal rejeitasse o caso porque ela havia renunciado à tentativa de jogar em times femininos.

O presidente da NCAA, Charlie Baker, disse ao Congresso em 2024 que tinha conhecimento de apenas 10 atletas transgêneros entre mais de meio milhão de estudantes em times universitários. Mas, apesar dos números reduzidos, a questão ganhou uma importância desproporcional.

A NCAA de Baker e os Comitês Olímpico e Paralímpico dos EUA proibiram mulheres transgênero de participar de esportes femininos depois que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva com o objetivo de impedir sua participação.

*Com informações da Associated Press.