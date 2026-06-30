Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Criança de 3 anos é resgatada após ficar 6 dias sob escombros de imóvel na Venezuela

O resgate ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que devastaram parte da Venezuela

Estadão Conteúdo

Uma equipe de busca e salvamento da Jordânia resgatou com vida uma criança de 3 anos que permaneceu presa sob os escombros de uma casa por seis dias após os terremotos que atingiram a Venezuela. O resgate ocorreu em Caracas e foi anunciado nesta terça-feira, 30, pela Direção de Segurança Pública jordaniana.

Segundo o órgão, a criança foi localizada durante uma operação de buscas na capital venezuelana e apresentava sinais vitais estáveis. Para chegar até ela, os socorristas passaram horas removendo os destroços com o auxílio de equipamentos especializados, enquanto monitoravam o estado de saúde.

De acordo com o comunicado, o menino foi retirado dos escombros sem ferimentos aparentes e recebeu atendimento ainda no local por médicos e paramédicos que acompanhavam a missão. Em seguida, foi encaminhado a um hospital da cidade, e as autoridades venezuelanas foram notificadas.

O resgate ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que devastaram parte da Venezuela.

Nesta semana, as autoridades venezuelanas montaram um necrotério improvisado no porto de La Guaira, uma das áreas mais atingidas pela tragédia, após o colapso dos serviços forenses. O número de mortos já supera 1.700, enquanto as equipes de resgate seguem as buscas por desaparecidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VENEZUELA/TERREMOTO/CRIANÇA/RESGATE/ESCOMBROS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

extensão dos danos

NASA mostra extensão dos danos causados pelos terremotos na Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou na segunda-feira que o número de mortos subiu para 1.719

30.06.26 14h36

destroços

Criança de 3 anos é resgatada após ficar 6 dias sob escombros de imóvel na Venezuela

O resgate ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que devastaram parte da Venezuela

30.06.26 14h22

CLIMA

Onda de calor derrete asfalto e interrompe operação de transporte público em cidade da Alemanha

Onda de calor na Europa causou danos à infraestrutura e interrompeu a circulação dos veículos em toda a rede de transporte público da cidade

30.06.26 11h48

Reino Unido apresenta plano de defesa com foco em drones e disputa por recursos no Tesouro

30.06.26 10h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

fenômeno

Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém

Vídeos mostram momentos de tensão após os fortes abalos registrados na noite desta quarta-feira (24), que também foram percebidos em cidades do Norte do Brasil

24.06.26 23h58

tremores de terra

Terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela provoca desabamento de prédios em Caracas

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi a oeste da comunidade de Morón,

24.06.26 20h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda