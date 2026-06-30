Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Especialistas apontam que orçamento militar é insuficiente diante de "ameaça russa"

Estadão Conteúdo

Um plano de defesa do Reino Unido anunciado nesta terça-feira inclui um aumento de 15 bilhões de libras nos gastos militares. Entretanto, o plano não prevê o compromisso de elevar os gastos com defesa para 3% do PIB até 2030, um dos fatores que levaram John Healey a renunciar ao cargo de secretário de Defesa do Reino Unido em 11 de junho.

Segundo o plano, os gastos com defesa chegarão a 2,7% do PIB até 2029. O premiê Keir Starmer afirmou que a meta de 3% será alcançada "no próximo Parlamento", período que pode se estender até 2034. O Reino Unido mantém o compromisso de atingir a meta da Otan de 3,5% do PIB até 2035, embora ainda não esteja claro como isso será viabilizado.

O governo informou que os novos recursos elevarão os investimentos em defesa para quase 300 bilhões de libras nos próximos quatro anos.

O Reino Unido e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enfrentam pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ampliar os gastos militares. Trump há muito questiona o valor da aliança militar e afirma que os Estados Unidos garantem a segurança de países europeus que não contribuem de forma suficiente.

O general reformado Richard Barrons, que ajudou a liderar uma revisão da política de defesa que antecedeu o plano de investimentos, afirmou que "é preciso encontrar mais recursos para a defesa o quanto antes".

"Não estamos acompanhando nossos aliados, certamente não estamos acompanhando nossos adversários, e sabemos que os Estados Unidos não virão mais salvar a segurança europeia diante da ameaça russa", disse à BBC.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REINO UNIDO/OTAN/DEFESA/CRISE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

saúde

Agências da ONU alertam para risco de surtos de doenças após terremotos na Venezuela

O número oficial de mortos já ultrapassa 1.700, e novos corpos continuam sendo retirados dos escombros

30.06.26 15h06

extensão dos danos

NASA mostra extensão dos danos causados pelos terremotos na Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou na segunda-feira que o número de mortos subiu para 1.719

30.06.26 14h36

destroços

Criança de 3 anos é resgatada após ficar 6 dias sob escombros de imóvel na Venezuela

O resgate ocorre em meio ao agravamento da crise humanitária provocada pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que devastaram parte da Venezuela

30.06.26 14h22

CLIMA

Onda de calor derrete asfalto e interrompe operação de transporte público em cidade da Alemanha

Onda de calor na Europa causou danos à infraestrutura e interrompeu a circulação dos veículos em toda a rede de transporte público da cidade

30.06.26 11h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

fenômeno

Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém

Vídeos mostram momentos de tensão após os fortes abalos registrados na noite desta quarta-feira (24), que também foram percebidos em cidades do Norte do Brasil

24.06.26 23h58

tremores de terra

Terremoto de magnitude 7,1 na Venezuela provoca desabamento de prédios em Caracas

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi a oeste da comunidade de Morón,

24.06.26 20h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda