Tiros são disparados na região da Casa Branca e polícia é acionada

Forças de segurança estão respondendo a disparos de arma de fogo efetuados nas proximidades dos terrenos da Casa Branca, informou o diretor do FBI, Kash Patel, neste sábado, 23. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, incluindo um suspeito, segundo informações da rede norte-americana CBS News.

Jornalistas que trabalhavam no local neste sábado relataram ter ouvido uma sequência de tiros (estima-se de 15 a 30, segundo a CBS) e foram instruídos a buscar abrigo na sala de coletivas (press briefing room), onde agentes do Serviço Secreto dos EUA impediram a saída de qualquer pessoa.

Na rede social X, o Serviço Secreto afirmou estar "ciente de relatos de tiros disparados perto da Rua 17 com a Avenida Pennsylvania NW" - a um quarteirão da Casa Branca - e que está "trabalhando para confirmar as informações com as equipes em campo".

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Selina Wang, repórter da ABC News que cobre o cotidiano político de Washington, estava no local e postou um vídeo do momento em que ouviu os tiros (assista abaixo).

"Eu estava no meio de uma gravação de um vídeo no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Soaram como dezenas de disparos de arma. Nos disseram para correr para a sala de imprensa", escreveu Wang.

Em publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que agentes respondiam aos disparos e disse que irá "atualizar o público assim que possível".

O presidente Donald Trump estava dentro da Casa Branca no momento do incidente. O Departamento de Polícia Metropolitana não respondeu imediatamente aos pedidos de informação. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)