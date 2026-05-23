Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tiros são disparados na região da Casa Branca e polícia é acionada

Jornalistas que trabalhavam no local neste sábado relataram ter ouvido uma sequência de tiros (estima-se de 15 a 30, segundo a CBS) e foram instruídos a buscar abrigo na sala de coletivas (press briefing room), onde agentes do Serviço Secreto dos EUA impediram a saída de qualquer pessoa

Estadão Conteúdo
fonte

Casa Branca. (Divulgação)

Forças de segurança estão respondendo a disparos de arma de fogo efetuados nas proximidades dos terrenos da Casa Branca, informou o diretor do FBI, Kash Patel, neste sábado, 23. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, incluindo um suspeito, segundo informações da rede norte-americana CBS News.

Jornalistas que trabalhavam no local neste sábado relataram ter ouvido uma sequência de tiros (estima-se de 15 a 30, segundo a CBS) e foram instruídos a buscar abrigo na sala de coletivas (press briefing room), onde agentes do Serviço Secreto dos EUA impediram a saída de qualquer pessoa.

Na rede social X, o Serviço Secreto afirmou estar "ciente de relatos de tiros disparados perto da Rua 17 com a Avenida Pennsylvania NW" - a um quarteirão da Casa Branca - e que está "trabalhando para confirmar as informações com as equipes em campo".

VEJA MAIS

image Trump diz que acordo com o Irã e abertura de Ormuz foram 'em grande parte negociados'
Ao anunciar o progresso nas redes sociais, Trump disse que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados "em breve". Ele não especificou um cronograma para o anúncio

image Trump: Aspectos finais e detalhes do acordo com o Irã serão anunciados em breve
Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein

Selina Wang, repórter da ABC News que cobre o cotidiano político de Washington, estava no local e postou um vídeo do momento em que ouviu os tiros (assista abaixo).

"Eu estava no meio de uma gravação de um vídeo no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Soaram como dezenas de disparos de arma. Nos disseram para correr para a sala de imprensa", escreveu Wang.

Em publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que agentes respondiam aos disparos e disse que irá "atualizar o público assim que possível".

O presidente Donald Trump estava dentro da Casa Branca no momento do incidente. O Departamento de Polícia Metropolitana não respondeu imediatamente aos pedidos de informação. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CASA BRANCA/TIROS/POLÍCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump: Aspectos finais e detalhes do acordo com o Irã serão anunciados em breve

Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein

23.05.26 18h06

saúde

Três voluntários da Cruz Vermelha morrem de ebola na República Democrática do Congo

Trabalhadores pertenciam à Cruz Vermelha da RDC na província de Ituri, epicentro do surto

23.05.26 16h53

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

venezuela

Embaixada dos EUA em Caracas sedia exercício militar de prontidão e resposta rápida

Ação ocorre mais de quatro meses após a captura de Nicolás Maduro

23.05.26 14h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

investigação

Filho do dono da Mango desempenhou 'papel ativo e premeditado' na morte do pai, diz juíza

Jonathan disse aos policiais que o pai caiu ao parar para tirar fotos.

21.05.26 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda