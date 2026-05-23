Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: Aspectos finais e detalhes do acordo com o Irã serão anunciados em breve

Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste sábado, 23, pela Truth Social, detalhes do que denominou como "uma importante ligação no Salão Oval da Casa Branca com líderes do Oriente Médio" para discutir um memorando de entendimento voltado à paz com a República Islâmica do Irã.

"Os detalhes finais do entendimento seguem em discussão e devem ser anunciados em breve", destaca. Entre os principais pontos do acordo, segundo Trump, está a abertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

VEJA MAIS

image Em entrevistas, Trump sinaliza avanços no acordo entre EUA e Irã
Relatos da imprensa internacional também sugerem avanços das negociações

image Trump publica mapa do Irã com bandeira dos EUA e questiona: 'Estados Unidos do Oriente Médio?'
A publicação de Trump acontece em um momento de descrédito por parte de Teerã em relação à postura de Washington

Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein.

De acordo com o republicano, o acordo foi amplamente negociado, mas ainda depende da finalização entre Estados Unidos, Irã e os demais países envolvidos. Trump também revelou ter conversado separadamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma ligação que classificou como "muito positiva".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ACORDO/ANÚNCIO/PREVISÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

saúde

Três voluntários da Cruz Vermelha morrem de ebola na República Democrática do Congo

Trabalhadores pertenciam à Cruz Vermelha da RDC na província de Ituri, epicentro do surto

23.05.26 16h53

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

venezuela

Embaixada dos EUA em Caracas sedia exercício militar de prontidão e resposta rápida

Ação ocorre mais de quatro meses após a captura de Nicolás Maduro

23.05.26 14h12

guerra

Em entrevistas, Trump sinaliza avanços no acordo entre EUA e Irã

Relatos da imprensa internacional também sugerem avanços das negociações

23.05.26 14h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

investigação

Filho do dono da Mango desempenhou 'papel ativo e premeditado' na morte do pai, diz juíza

Jonathan disse aos policiais que o pai caiu ao parar para tirar fotos.

21.05.26 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda