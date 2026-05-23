Trump publica mapa do Irã com bandeira dos EUA e questiona: 'Estados Unidos do Oriente Médio?'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social, Truth Social, nesta manhã a imagem de um mapa do Oriente Médio no qual o território do Irã aparece preenchido com as cores e estrelas da bandeira dos EUA. A postagem é acompanhada pela legenda "Estados Unidos do Oriente Médio?", em um movimento que ocorre em meio a negociações sensíveis para o fim das hostilidades na região.

A publicação de Trump acontece em um momento de descrédito por parte de Teerã em relação à postura de Washington. Pouco antes da postagem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, havia declarado à imprensa estatal que os Estados Unidos não são um "parceiro honesto" e que o país mantém "posições contraditórias" que impedem a confiança plena em um acordo.