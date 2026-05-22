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Israel ataca o Líbano e mata 10 pessoas, incluindo médicos e uma criança, dizem autoridades

Estadão Conteúdo

Israel lançou ataques nesta sexta-feira contra o sul do Líbano e matou 10 pessoas, entre elas seis paramédicos e uma menina síria, informou o Ministério da Saúde libanês, no mais recente episódio de ataques entre os dois lados que continuam apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos na guerra entre Israel e o grupo político-militar Hezbollah.

O primeiro ataque israelense atingiu a vila de Hanouiyeh e matou quatro paramédicos que trabalhavam para a Associação de Saúde Islâmica do Hezbollah, além de ferir outras duas pessoas, incluindo outro paramédico, informou o ministério.

Outro ataque, ocorrido na manhã de sexta-feira contra a vila de Deir Qanoun al Nahr, na província costeira de Tiro, provocou a morte de seis pessoas, entre elas uma menina síria e dois socorristas da Associação de Escoteiros Al-Rissala, um grupo de paramédicos afiliado ao movimento Amal, aliado do Hezbollah, segundo o ministério. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo três paramédicos e uma mulher síria.

O exército israelense alegou que atacou infraestrutura do Hezbollah na área de Hanouiyeh e disse que está examinando a alegação de que várias pessoas não envolvidas na área, que não eram os alvos do ataque, ficaram feridas, e que foram tomadas medidas para evacuar a população local, como o uso de munições de precisão e vigilância aérea.

O exército israelense acrescentou que seus soldados identificaram um membro do Hezbollah viajando de motocicleta na área de Deir Qanoun al Nahr e o atacaram.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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