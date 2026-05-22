Nacionalista Janez Jansa, admirador de Trump, é eleito primeiro-ministro da Eslovênia

O líder da direita nacionalista eslovena, Janez Jansa, foi eleito primeiro-ministro do país nesta sexta-feira (22) pelo Parlamento em Liubliana, graças a um acordo de coligação minoritária e ao frágil apoio de um partido dissidente.

"Hoje, demos um passo importante rumo a uma Eslovênia mais próspera e livre. Obrigado, e não haverá concessões", declarou imediatamente.

Jansa, de 67 anos, recebeu 51 votos dos 87 parlamentares presentes na votação de posse e assumirá o cargo em junho, após a aprovação de seus ministros em uma nova sessão a ser convocada nas próximas duas semanas.

O líder já ocupou o cargo de primeiro-ministro três vezes entre 2004 e 2022. Aliado próximo do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e admirador do presidente dos EUA, Donald Trump, Jansa ficou em segundo lugar nas eleições parlamentares de março, logo atrás da coligação do pró-europeu Robert Golob.