Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta sexta-feira, 22, a existência de avanços nas negociações com o Irã. No entanto, ele ressaltou que um acordo final ainda não está garantido. "Não quero exagerar, mas houve um movimento e isso é bom", declarou Rubio.

A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa, à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Rubio reiterou a posição de que Teerã não pode desenvolver uma arma nuclear. Ele enfatizou a necessidade de abordar a questão do enriquecimento de urânio.

Plano B e Interlocutor Chave

O secretário de Estado acrescentou que é fundamental ter um Plano B. Este plano seria para o caso de o Irã se recusar a reabrir o Estreito de Ormuz, evitando possíveis novas hostilidades.

Segundo Rubio, o Paquistão mantém seu papel como principal interlocutor nas negociações em andamento com o país persa.