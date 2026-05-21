Mundo

Mundo

Trump diz que vai enviar 5 mil tropas para a Polônia após retirar soldados da Alemanha

Estadão Conteúdo

O presidente dos estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 21, que enviará 5 mil tropas adicionais para a Polônia devido ao seu bom relacionamento com o presidente polonês, Karol Nawrocki.

"Com base na bem-sucedida eleição do agora presidente da Polônia, Karol Nawrocki, a quem tive orgulho de apoiar, e em meu relacionamento com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão 5.000 tropas adicionais para a Polônia", escreveu Trump na rede Truth.

Na semana passada, o Departamento de Defesa dos EUA havia cancelado abruptamente o envio de mais de 4 mil soldados para a Polônia, segundo o New York Times. Ainda neste mês, o Pentágono retirou 5 mil soldados americanos da Alemanha após Trump criticar o governo alemão por ineficiência na guerra da Ucrânia.

EUA/TRUMP/POLÔNIA/ENVIO/TROPAS
