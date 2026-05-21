Rainha Elizabeth apoiou nomeação do ex-príncipe Andrew mesmo após escândalo ligado a Epstein

Documentos confidenciais divulgados pelo governo do Reino Unido mostram que a Rainha Elizabeth II apoiou ativamente a nomeação do então Príncipe Andrew para o cargo de enviado comercial britânico. Em uma carta tornada pública nesta quinta-feira, 21, o chefe do órgão britânico de comércio afirmou que "a rainha estava muito interessada" em que Andrew assumisse "um papel de destaque na promoção dos interesses nacionais".

A divulgação ocorre meses após parlamentares britânicos acusarem o irmão do rei Rei Charles III de priorizar sua amizade com o financista Jeffrey Epstein em detrimento dos interesses do país.

Os documentos foram publicados após aprovação de uma moção no Parlamento britânico em fevereiro. Segundo o governo, não foram encontrados registros de um processo formal de análise ou verificação antes da nomeação de Andrew para a função diplomática ligada ao comércio exterior.

Andrew ocupou o cargo de enviado especial para comércio internacional entre 2001 e 2011. Ele deixou a posição após críticas envolvendo suas ligações com figuras controversas da Líbia e do Azerbaijão.

O caso ganhou nova repercussão após a divulgação, pelos Estados Unidos, de documentos relacionados a Epstein, acusado de explorar sexualmente mulheres e adolescentes. As revelações ampliaram o escrutínio sobre integrantes da elite política, empresarial e aristocrática britânica.

No ano passado, Andrew perdeu oficialmente seus títulos e funções reais em meio à crise envolvendo seu nome e o escândalo Epstein. Ele nega qualquer irregularidade. Fonte: Associated Press