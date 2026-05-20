Irã delimita área de controle no Estreito de Ormuz que abrange Emirados Árabes e Omã

A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, mecanismo criado por Teerã para gerenciar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, anunciou nesta quarta-feira, 20, a criação de uma zona marítima controlada com delimitações que cruzam o território do Irã, Emirados Árabes Unidos e Omã.

Segundo o comunicado, a zona delimitada pela autoridade iraniana compreende a linha que conecta Kuh-e Mubarak, no Irã, ao sul de Fujeira, nos Emirados Árabes Unidos, na entrada leste do estreito, até a linha que liga a ponta da Ilha de Qeshm a Umm al-Quwain, na entrada oeste da passagem marítima.

O órgão iraniano também informou que o trânsito por essa área tem como objetivo atravessar o Estreito de Ormuz e exige coordenação e autorização da autoridade responsável.

Nas últimas semanas, relatos na imprensa internacional afirmavam que o Irã estaria elaborando um protocolo para reabrir o Estreito de Ormuz, mas sem permissão para a passagem de navios dos Estados Unidos, de Israel e de países que apoiaram a guerra. A proibição dessas embarcações, porém, não foi confirmada no comunicado.

O Irã já estava oferecendo seguros para cargas marítimas que passam pelo Estreito de Ormuz. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou hoje que 26 embarcações comerciais atravessaram a via marítima nas últimas 24 horas sob coordenação e proteção da força naval iraniana.