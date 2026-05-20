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Trump cita 'estágios finais' de negociação com Irã, diz imprensa dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está nos "estágios finais" de negociação com o Irã, em comentários a repórteres feitos a caminho de evento na Associação da Guarda Costeira.

Segundo o grupo de imprensa da Casa Branca, Trump também reiterou ameaças a Teerã, caso um acordo não seja alcançado. "Veremos o que acontece. Ou conseguimos um acordo, ou faremos coisas um pouco desagradáveis, espero que não chegue a isso", disse.

Mais cedo, o presidente norte-americano já havia dado declarações para repórteres na Casa Branca, comentando sobre as primárias do Partido Republicano, as relações com o presidente da China, Xi Jinping, e brevemente sobre a situação no Oriente Médio. Na ocasião, elogiou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas disse que o premiê fará "qualquer coisa" que Trump "queira que ele faça".

Sobre o Irã, Trump havia dito nesta manhã que não está com pressa para fechar um acordo e chegou a citar antigas guerras dos Estados Unidos que tiveram duração de anos. "Estivemos no Vietnã por 19 anos, no Afeganistão e em outros lugares por 10 anos", disse.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/NEGOCIAÇÕES/TRUMP
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