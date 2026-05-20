China: 22 morrem e 20 ficam desaparecidos após fortes chuvas atingirem a região central do país
Ao menos 22 pessoas morreram e outras 20 ficaram desaparecidas após fortes chuvas e inundações atingirem diversas partes da província de Hunan, na China; mais de 19 mil pessoas precisaram ser desalojadas, informou nesta quarta, 20, a agência de notícias oficial do país.
Diversas áreas da China foram atingidas por "chuvas sem precedentes" nos últimos dias, informou a emissora estatal CGTN, levando à suspensão de aulas e do trabalho, bem como à alocação de fundos de ajuda.
Casas foram inundadas, estradas danificadas e as comunicações interrompidas, informou a agência. Operações de resgate estão em andamento.
Segundo a Xinhua, o acumulado de chuva foi de 339 milímetros em um período de 24 horas que terminou às 7h da manhã de segunda, 18.
Uma das cidades da província chegou a receber 240 milímetros de chuva em apenas algumas horas, quebrando recordes históricos. Na província vizinha de Hubei, ruas se transformaram em rios e equipes de resgate precisaram usar botes infláveis para ajudar moradores ilhados.
As autoridades governamentais destinaram 120 milhões de yuans (US$ 17,6 milhões) em fundos de auxílio às vítimas do desastre para cinco regiões afetadas na terça, 19, informou a Xinhua.
Desastres naturais e eventos climáticos extremos são comuns na China, especialmente no verão, quando algumas regiões sofrem com chuvas torrenciais enquanto outras são assoladas por um calor escaldante. (Com agências internacionais)
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