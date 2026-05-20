Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

China: 22 morrem e 20 ficam desaparecidos após fortes chuvas atingirem a região central do país

Estadão Conteúdo

Ao menos 22 pessoas morreram e outras 20 ficaram desaparecidas após fortes chuvas e inundações atingirem diversas partes da província de Hunan, na China; mais de 19 mil pessoas precisaram ser desalojadas, informou nesta quarta, 20, a agência de notícias oficial do país.

Diversas áreas da China foram atingidas por "chuvas sem precedentes" nos últimos dias, informou a emissora estatal CGTN, levando à suspensão de aulas e do trabalho, bem como à alocação de fundos de ajuda.

Casas foram inundadas, estradas danificadas e as comunicações interrompidas, informou a agência. Operações de resgate estão em andamento.

Segundo a Xinhua, o acumulado de chuva foi de 339 milímetros em um período de 24 horas que terminou às 7h da manhã de segunda, 18.

Uma das cidades da província chegou a receber 240 milímetros de chuva em apenas algumas horas, quebrando recordes históricos. Na província vizinha de Hubei, ruas se transformaram em rios e equipes de resgate precisaram usar botes infláveis para ajudar moradores ilhados.

As autoridades governamentais destinaram 120 milhões de yuans (US$ 17,6 milhões) em fundos de auxílio às vítimas do desastre para cinco regiões afetadas na terça, 19, informou a Xinhua.

Desastres naturais e eventos climáticos extremos são comuns na China, especialmente no verão, quando algumas regiões sofrem com chuvas torrenciais enquanto outras são assoladas por um calor escaldante. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHINA

CHUVAS

MORTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

China: 22 morrem e 20 ficam desaparecidos após fortes chuvas atingirem a região central do país

20.05.26 8h36

política

Senado avança medida sobre poderes de guerra de Trump após republicano Cassidy mudar de lado

A votação processual, que passou por 50 a 47, marcou a primeira vez que Cassidy apoiou uma resolução desse tipo desde que Trump iniciou a guerra

19.05.26 22h06

Governo Lula envia diplomata à Venezuela e planeja missão empresarial no país

19.05.26 20h17

economia

Reino Unido compra diesel e querosene de aviação da Rússia em meio a aperto do mercado

A decisão vem na sequência de medida similar adotada pelos Estados Unidos

19.05.26 20h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

eita!

Mais de 1.700 pessoas são confinadas em navio de cruzeiro após morte de passageiro

Navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, e fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, na França

13.05.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda