Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Senado avança medida sobre poderes de guerra de Trump após republicano Cassidy mudar de lado

A votação processual, que passou por 50 a 47, marcou a primeira vez que Cassidy apoiou uma resolução desse tipo desde que Trump iniciou a guerra

Estadão Conteúdo

Apenas alguns dias depois de o presidente Trump comemorar a derrota do senador republicano Bill Cassidy, então no cargo, na eleição primária do partido na Louisiana, o parlamentar votou a favor de avançar uma resolução que limitaria a capacidade de Trump de fazer guerra contra o Irã sem aprovação do Congresso.

A votação processual, que passou por 50 a 47, marcou a primeira vez que Cassidy apoiou uma resolução desse tipo desde que Trump iniciou a guerra contra o Irã em fevereiro. O senador não havia apoiado medidas semelhantes em sete votações anteriores, quando ainda estava no auge de sua campanha de reeleição.

Os republicanos no Senado haviam conseguido barrar cada uma dessas resoluções sobre poderes de guerra relacionados ao Irã até terça-feira, quando três ausências entre senadores republicanos permitiram que uma avançasse.

Na terça-feira, Cassidy se juntou às senadoras republicanas Lisa Murkowski, do Alasca, Susan Collins, do Maine, e ao senador Rand Paul, do Kentucky, no apoio à medida. Todos os democratas votaram a favor da medida, exceto o senador John Fetterman, da Pensilvânia. Três republicanos estiveram ausentes. Fonte Fonte:

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Senado

Trump

guerra

poderes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

economia

Reino Unido compra diesel e querosene de aviação da Rússia em meio a aperto do mercado

A decisão vem na sequência de medida similar adotada pelos Estados Unidos

19.05.26 20h02

popularidade

Aprovação de Trump vai a 35% e apoio dos republicanos se enfraquece, aponta pesquisa

O republicano começou seu mandato atual com uma taxa de aprovação de 47%

19.05.26 18h12

POLÊMICA

Trump chama Cuba de 'nação fracassada' e diz que país não consegue comer ou acender as luzes

Trump também foi questionado se acreditava que a mudança de regime no país era necessária, mas evitou responder diretamente.

19.05.26 16h23

Vance diz não poder garantir acordo dos EUA com Irã, apesar de progresso em negociações

19.05.26 16h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mudanças climáticas

'Mudança climática é machista', alertam ONGs

Relatório aponta que a crise climática pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza extrema até 2050

12.05.26 12h36

DESPEDIDA

Pais detidos pela ICE conseguem visitar filho com câncer terminal antes de ele morrer

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo, 10

11.05.26 21h47

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda