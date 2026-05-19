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Vance diz não poder garantir acordo dos EUA com Irã, apesar de progresso em negociações

Estadão Conteúdo

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira, 19, que não pode garantir um acordo entre Washington e Teerã, apesar de relatar avanços nas negociações conduzidas pelo governo de Donald Trump. "Não posso afirmar com certeza que chegaremos a um acordo com o Irã", disse, em coletiva de imprensa na Casa Branca.

Segundo Vance, Trump determinou que a equipe americana negociasse "agressivamente" com o governo iraniano, e ressaltou que houve "muito progresso" até o momento. Ainda assim, reconheceu dificuldades nas tratativas. "O Irã é um país muito complicado. Eles querem fazer um acordo, mas não é muito claro o que querem alcançar", pontuou.

O vice-presidente reiterou que os EUA não aceitarão nenhum entendimento que permita ao Irã desenvolver uma arma nuclear. Ele disse que Washington trabalha atualmente com "dois caminhos" em relação a Teerã. O primeiro é o avanço diplomático. O segundo, segundo ele, seria a retomada de ações militares.

"Nosso plano B para o Irã é recomeçar bombardeios, mas Trump não quer isso", afirmou Vance. "Não queremos voltar a agir militarmente no Irã, mas faremos isso se for preciso", acrescentou. Questionado sobre a alta de preços diante das tensões no Oriente Médio, o vice-presidente garantiu que eles "cairão assim que cuidarmos disso". Sobre um prazo para o fim das hostilidades, Vance se restringiu a dizer que, "independentemente da decisão de Trump, a guerra não durará para sempre".

Vance também comentou questões militares ligadas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirmou que os EUA apenas adiaram, e não reduziram, um envio de tropas para a Polônia. Segundo ele, Washington ainda pode decidir deslocar esses militares para outro destino.

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EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/VANCE
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