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Ataque ao Irã pode ocorrer até início da próxima semana se acordo não for fechado, diz Trump

O republicano reiterou que o presidente chinês, Xi Jinping, não vai enviar armas ao Irã e que acredita na palavra dele.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um novo ataque ao Irã pode ocorrer até o início da próxima semana, se um acordo não fechado com o país persa. "Estou dizendo dois ou três dias, talvez sexta, sábado, domingo, algo assim, talvez no início da próxima semana, um período de tempo limitado, porque não podemos permitir que eles tenham uma nova arma nuclear", enfatizou.

"Podemos ter que dar outro golpe no Irã, não tenho certeza, você saberá muito em breve se precisarmos fazer outro grande ataque", alertou ele a repórteres na Casa Branca, voltando a dizer que Teerã está "implorando" por um acordo.

O presidente dos EUA frisou que estava a uma hora de lançar um novo ataque ao Irã na segunda (18) e que navios da Marinha estavam carregados com mísseis e outras armas, prontos para agir. "Ataques estariam acontecendo agora se eu não tivesse voltado atrás", pontuou.

O adiamento de novas ações militares ocorreu após alguns aliados no Oriente Médio pedirem mais alguns dias de negociação com Teerã, segundo ele. "Países do Golfo estão negociando conosco, Israel também", acrescentou.

O republicano reiterou que o presidente chinês, Xi Jinping, não vai enviar armas ao Irã e que acredita na palavra dele: "Passei momentos maravilhosos na China".

Perguntado sobre o choque energético da guerra, ele respondeu que podem haver outras iniciativas para manter o preço da gasolina baixo, mas que "não vai demorar muito mais" para que os preços do petróleo voltem a cair.

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