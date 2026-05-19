Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin inicia visita à China uma semana depois de Trump

O Kremlin indicou que Putin e Xi planejam discutir a cooperação econômica entre os países

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente russo, Vladimir Putin (E), e o presidente da China, Xi Jinping (ALEXEI DRUZHININ / AFP)

Uma semana após a viagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, agora é a vez do presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping. Putin inicia nesta terça-feira (19) uma viagem de dois dias à China, em um momento em que Pequim busca manter relações estáveis tanto com Washington quanto com Moscou.

O Kremlin indicou que Putin e Xi planejam discutir a cooperação econômica entre os países, mas também "questões internacionais e regionais chave". Putin visitou a China pela última vez em setembro passado.

Nos últimos anos, a Rússia e a China aprofundam seus laços, principalmente após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A China tornou-se o principal parceiro comercial e comprador de petróleo e gás da Rússia. Fonte: Associated Press.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/PUTIN/CHINA/VISITA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

mundo

Putin inicia visita à China uma semana depois de Trump

O Kremlin indicou que Putin e Xi planejam discutir a cooperação econômica entre os países

19.05.26 7h22

confronto

Simpatizantes de Morales entram em confronto com a polícia em escalada das tensões na Bolívia

Milhares de simpatizantes de Morales se reuniram na praça em frente à sede do governo, enquanto a Bolívia permanece paralisada por bloqueios de estradas

18.05.26 21h06

Trump: Vou baratear remédios ao aumentar o número de unidades disponível no TrumpRx em 7 vezes

18.05.26 19h17

ataque

Atirador abre fogo dentro de mesquita nos EUA; crianças foram retiradas do local

Segundo autoridades locais, diversas pessoas foram baleadas

18.05.26 18h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mudanças climáticas

'Mudança climática é machista', alertam ONGs

Relatório aponta que a crise climática pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza extrema até 2050

12.05.26 12h36

DESPEDIDA

Pais detidos pela ICE conseguem visitar filho com câncer terminal antes de ele morrer

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo, 10

11.05.26 21h47

eita!

Mais de 1.700 pessoas são confinadas em navio de cruzeiro após morte de passageiro

Navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, e fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, na França

13.05.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda