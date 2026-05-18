Participante do 'Masterchef' é eliminada após servir prato com curativo usado

Um trecho do programa "Masterchef: Global Gauntlet" viralizou nas mídias sociais após uma competidora marroquina apresentar o seu prato aos jurados com um item que geralmente não é utilizado nas técnicas de culinária: um curativo usado. Neste dia, a cozinheira representante do Marrocos, Alchemizing Nora, havia sofrido alguns cortes e queimaduras nas mãos durante o preparo do alimento e precisou receber atendimento médico para colocar curativos.

No momento em que recebeu os cuidados médicos, a marroquina disse que a produção do reality show sugeriu o uso de luvas para os ferimentos não terem contato com a comida e, assim, não colocar em risco a saúde dos jurados. Mas Nora preferiu continuar a fazer seus preparativos apenas com band-aids nas mãos, o que, no final, não foi uma boa ideia, porque o curativo caiu no prato e os jurados ficaram enojados com a situação.

Durante a apresentação de sua iguaria gastronômica, a jurada Tiffany Derry percebeu o curativo no meio da comida e, transtornada, decidiu interromper a avaliação. "Meu Deus, isso é um curativo?", questionou ela. Logo em seguida, os outros jurados também colocaram os olhos no band-aid e decidiram pôr um ponto final na participação da cozinheira Alchemizing Nora; eles a eliminaram do "Masterchef: Global Gauntlet".

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A eliminação da cozinheira marroquina

No episódio, a competidora preparou um sanduíche com "maakouda", um tradicional bolinho de batata frito do Marrocos, para um desafio inspirado em comidas de rua típicas do mundo. Mas, após ser eliminada, a competidora marroquina revelou que ficou orgulhosa, apesar do erro. "Servi um curativo, o que eu posso esperar? Além disso, não fiquei satisfeita com a execução do prato, mas ainda estou orgulhosa de mim”, disse Nora.

Nos comentários do trecho publicado no X, algumas pessoas comentaram sobre a falta de higiene da participante. "Ecaa... Ela foi descuidada, mas também deviam ter passado uma fita mais firme para segurar o band-aid", escreveu uma pessoa. Já outras contaram experiências semelhantes. "Eu vivi algo bem pior: achei um band-aid dentro de uma salada, na penúltima garfada. Um horror completo", relatou outro usuário do aplicativo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)