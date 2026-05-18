Narges Mohammadi, iraniana vencedora do Nobel da Paz, recebe alta hospitalar

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, recebeu alta hospitalar e retornou para casa, em Teerã, após ser libertada sob fiança. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18) pela fundação ligada à defensora dos direitos humanos.

Segundo o comunicado, Mohammadi deixou o hospital no domingo, após permanecer internada por 18 dias. Antes da transferência para Teerã, ela estava detida em Zanjan, no Irã, onde cumpria pena relacionada à sua atuação política e em defesa dos direitos das mulheres.

Prisão e piora de saúde

A ativista iraniana Narges Mohammadi, foi presa em 12 de dezembro na cidade de Mashhad, no leste do Irã, após fazer críticas públicas às autoridades religiosas do país durante um funeral. Antes de ser transferida para a capital, Teerã, a ativista já havia passado por outra mudança de unidade prisional no início de maio, quando deixou a prisão de Zanjan, no norte do país, e foi encaminhada para atendimento hospitalar na região.

A situação de saúde da ativista vinha gerando preocupação entre aliados e organizações internacionais. Fontes próximas ao caso alertaram para os riscos de um eventual retorno à prisão, já que Narges Mohammadi enfrenta problemas cardíacos e apresentou piora significativa em seu estado de saúde após a última detenção, ocorrida em dezembro.

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Quem é Narges Mohammadi?

Reconhecida internacionalmente por sua luta contra violações de direitos humanos no Irã, Mohammadi recebeu o Nobel da Paz em 2023 por sua atuação em defesa das mulheres iranianas e pela oposição às políticas de repressão do regime iraniano. Mesmo presa em diferentes ocasiões nos últimos anos, ela se tornou um dos principais símbolos da resistência civil no país.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)