Ativista iraniana ganhadora do Prêmio Nobel da Paz inicia greve de fome na prisão

A família da ativista iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, divulgou nesta segunda-feira (6) que ela iniciou uma greve de fome na prisão. "Narges Mohammadi informou sua família que iniciou uma greve de fome há várias horas. Estamos preocupados com seu estado e sua saúde", disseram os familiares, em comunicado.

A atitude foi tomada em protesto contra a falta de cuidados médicos para os presos e a obrigatoriedade do véu para as mulheres.

VEJA MAIS

Narges Mohammadi tem 51 anos e já esteve presa entre maio de 2015 e outubro de 2020 por sua luta contra a opressão do país. Ela foi detida novamente em novembro de 2021, ao assistir a uma cerimônia em memória de um homem morto em uma manifestação de 2019 contra o aumento dos preços dos combustíveis. Por sua luta contra a opressão do atual regime do Irã, ela foi condenada a mais de 30 anos de prisão e 154 chibatadas.

Atualmente, a ativista está detida na prisão de Evin, em Teerã. No último dia 2 de outubro, familiares informaram que autoridades prisionais iranianas impediram a transferência hospitalar de Narges para receber cuidados médicos urgentes, porque a ativista se recusou a usar o hijab, obrigatório no Irã.

Os movimentos pelos direitos das mulheres ganharam força no Irã após a morte, em setembro de 2022, da jovem Mahsa Amini, presa pela polícia da moralidade por "uso incorreto" do véu islâmico obrigatório no país.