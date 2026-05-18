Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã: porta-voz diz que negociações com EUA para encerrar guerra seguem em andamento

Segundo Esmail Baghaei, Washington apresentou propostas, e Teerã também apresentou "pontos de vista"

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Tump diz que não vai encerrar a guerra sem acordo para Irã não ter arma nuclear, principal motivo alegado por Trump para os ataques em fevereiro (Foto: Canva)

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que as negociações para encerrar as hostilidades na guerra contra os Estados Unidos, com mediação do Paquistão, continuam em andamento. Segundo ele, Washington apresentou propostas, e Teerã também apresentou "pontos de vista".

"Eles levantaram especulações sobre o enriquecimento de urânio e materiais derivados do urânio, e nós declaramos que não há fundamento para isso", disse.

Sobre a situação do Estreito de Ormuz e as consultas em andamento entre o Irã e Omã a respeito da rota marítima, Baghaei destacou que a via é "de importância primordial para o mundo inteiro" e que Teerã tem feito "esforços diligentes" de forma consistente para salvaguardar a navegação.

"Continuamos nossos esforços para garantir a segurança do tráfego marítimo nesta passagem vital", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA

CESSAR-FOGO

NEGOCIAÇÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Rubio diz que Trump quer 'novo capítulo' e parceria direta dos EUA com Cuba

20.05.26 10h17

Irã diz que 26 embarcações comerciais cruzaram Ormuz sob coordenação da IRGC nas últimas 24 h

20.05.26 10h06

China: 22 morrem e 20 ficam desaparecidos após fortes chuvas atingirem a região central do país

20.05.26 8h36

política

Senado avança medida sobre poderes de guerra de Trump após republicano Cassidy mudar de lado

A votação processual, que passou por 50 a 47, marcou a primeira vez que Cassidy apoiou uma resolução desse tipo desde que Trump iniciou a guerra

19.05.26 22h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

eita!

Mais de 1.700 pessoas são confinadas em navio de cruzeiro após morte de passageiro

Navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, e fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, na França

13.05.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda