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É melhor Irã 'se mexer rápido, ou não sobrará nada deles', volta a ameaçar Trump

Trump tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás, enquanto as tratativas para um acordo de paz seguem em um impasse

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã neste domingo, 17, em meio a um frágil cessar-fogo no confronto que ocorre há três meses entre EUA, Israel e o país persa.

"Para o Irã, o relógio está correndo, e é melhor eles se mexerem, RÁPIDO, ou não sobrará nada deles. O tempo é fundamental!", escreveu o republicano em uma postagem na Truth Social, em referência à falta de ação dos líderes iranianos.

Trump tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás, enquanto as tratativas para um acordo de paz seguem em um impasse.

O Irã, por sua vez, tem se mostrado inclinado a escalar o conflito. Neste domingo, apresentadores da TV estatal iraniana apareceram no ar segurando fuzis, e um deles atirou contra uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos, que sofreu um ataque de drone hoje em uma instalação nuclear.

O cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. Enquanto isso, os combates se intensificaram entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apesar de um cessar-fogo em vigor no Líbano. (*Com informações da Associated Press)

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