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Panamá declara apoio à Bolívia e ao presidente Rodrigo Paz em meio às tensões no país

Panamá reafirmou que a democracia, o respeito ao Estado de Direito e a institucionalidade republicana são pilares essenciais para a paz social

Estadão Conteúdo
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Candidato presidencial da Bolívia pelo Partido Democrata Cristão (PDC), Rodrigo Paz, durante entrevista coletiva (Salinas/Anadolu via Getty Images)

O governo do Panamá declarou, em comunicado do Ministério de Relações Internacionais, apoio ao governo da Bolívia e ao presidente, Rodrigo Paz, diante de qualquer tentativa de desestabilização que pretenda não reconhecer o resultado soberano recente das urnas.

O documento destaca que o Panamá reafirma que a democracia, o respeito ao Estado de Direito e a institucionalidade republicana são pilares essenciais para a paz social, a estabilidade e o desenvolvimento entre as nações. "Os processos democráticos legítimos devem ser protegidos e respeitados por todos os atores políticos e sociais, dentro do que é descrito na Constituição e nas leis", diz.

O texto afirma ainda que a defesa da democracia exige rejeitar qualquer ação que busque alterar a ordem nacional por meio de mecanismos de pressão incompatíveis com o respeito à vontade popular e ao normal funcionamento das instituições do Estado.

O Panamá reiterou também a sua convicção de que as diferenças políticas devem ser solucionadas por meio do diálogo democrático, com canais constitucionais e com respeito irrestrito ao poder cidadão.

Assim, o governo do Panamá expressou sua solidariedade à Bolívia e fez um pedido para preservar a paz, a estabilidade e a convivência democrática, princípios descritos como indispensáveis para o fortalecimento das sociedades e do sistema democrático interamericano.

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BOLÍVIA/RODRIGO PAZ/CRISE/PANAMÁ/APOIO
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