Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump chama repórter de 'falso' e diz que cobertura sobre a guerra no Irã é 'traidora'

O vídeo da conversa do presidente americano com a imprensa foi publicado pela Casa Branca

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Andrew Kelly/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o correspondente David Sanger, repórter do jornal The New York Times, de "falso" e o acusou de fazer uma cobertura "traidora" sobre a guerra no Irã.

Trump se irritou com uma pergunta de Sanger nesta sexta-feira, 15, a bordo do avião presidencial Air Force One, na volta da visita à China, e acusou o veículo e o jornalista de distorcerem fatos sobre o conflito no Oriente Médio.

O vídeo da conversa do presidente americano com a imprensa foi publicado pela Casa Branca e o trecho em que Trump interage com o jornalista está sendo compartilhado nas redes sociais. É o segundo ataque de Trump a um membro da imprensa nesta semana: na terça-feira, 12, ele chamou uma jornalista de "pessoa burra".

Na conversa com Trump, Sanger perguntou o que vem a seguir no conflito contra o Irã e quão realista era a possibilidade de novos bombardeios americanos.

"Gostaria de afirmar que, em uma determinada hora, em um determinado dia, os bombardeios vão começar", respondeu Trump. "Mas não quero dizer isso. Só posso afirmar que o Irã... Posso dizer isto com convicção muito, muito forte: o Irã nunca terá uma arma nuclear. Uma arma nuclear. Isso não vai acontecer".

O repórter insistiu no tema e questionou então qual seria a utilidade dos 38 dias de bombardeio se, na avaliação dele, o presidente não havia obtido mudanças políticas no Irã.

"Não, eu consegui. Eu tive uma vitória militar total. Mas a imprensa fake news, caras como você, escrevem de forma incorreta. Você é um sujeito falso", respondeu Trump. "E caras como você escrevem sobre isso incorretamente. Nós tivemos uma vitória militar total. Destruímos toda a Marinha deles. Destruímos toda a Força Aérea deles. Destruímos todos os sistemas antiaéreos deles. Destruímos todos os radares deles".

Trump afirmou ainda que os EUA eliminaram todos os líderes do primeiro e segundo escalão do Irã, além de "vários" do terceiro. Segundo o presidente, os iranianos "estão muito confusos".

"Tivemos uma vitória total, exceto para pessoas como você, que não escrevem a verdade. Entendeu? Eu realmente acho que o que você escreve é algo meio traidor. Mas você, no The New York Times, e a CNN, eu diria que são os piores. E você deveria saber disso, David. Seus editores dizem o que você deve escrever e você escreve. Você deveria se envergonhar disso", disse o presidente americano.

Trump também falou que destruiu 85% da capacidade de fabricação de mísseis iranianos sem destruir "uma ponte". "Mas temos pontes que poderíamos destruir. Poderíamos destruir as pontes deles e a capacidade elétrica deles em dois dias. Poderíamos destruir tudo", ameaçou.

"E então eu leio o New York Times, e eles agem como se o Irã estivesse indo bem. E todo mundo sabe disso. É por isso que os assinantes de vocês caíram muito. Sabe? Os assinantes do Times despencaram porque é fake news", acusou Trump.

Trump chama jornalista de 'burra'

Na terça-feira, 12, prestes a embarcar para a China, Trump chamou uma jornalista de 'burra". "Temos um salão de festas (na Casa Branca) que está abaixo do orçamento; está sendo construído bem aqui", explicou o presidente americano. "Eu dupliquei o tamanho dele porque, obviamente, precisamos dele, e, no momento, estamos dentro do orçamento, abaixo do orçamento e adiantados em relação ao cronograma".

Em seguida, a repórter comentou que o preço da obra 'dobrou". Trump se irritou e respondeu: "Eu dupliquei o tamanho dele, sua pessoa burra. Dá para dobrar o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente", afirmou. Ele disse ainda que os EUA terão um "salão de baile adequado para a Casa Branca".

Trump tem um histórico de ataques a profissionais da imprensa. Especificamente contra mulheres, entre casos notórios mais recentes, em novembro de 2025 ele fez uma série de insultos a jornalistas: chamou uma repórter de "estúpida" enquanto respondia a perguntas em sua residência na Flórida; criticou uma notícia do jornal The New York Times que destacava sua idade e crescentes sinais de fadiga, falando que a autora do texto era "feia"; se referiu a uma jornalista como "porquinha"; e disse que outra repórter era "uma pessoa terrível".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/ATAQUE/JORNALISTA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

FIM DO MUNDO?

Asteroide do tamanho de uma quadra de basquete passará próximo à Terra nesta segunda-feira (18)

O objeto espacial está sendo monitorado pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e Agêncial Espacial Europeia (ESA)

15.05.26 18h50

potência mundial

'A China transformou inovação em estratégia nacional de longo prazo', diz especialista

A transformação econômica e tecnológica chinesa foi construída de forma estruturada ao longo das últimas décadas, especialmente após a abertura econômica dos anos 1980

15.05.26 14h42

MUNDO

Chanceler da Alemanha diz que não recomendaria aos seus filhos que morassem nos EUA

Mais cedo, Friedrich Merz disse ter conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a situação geopolítica no Oriente Médio

15.05.26 11h52

pena de morte

Texas anuncia a 600ª execução de um preso condenado a morte em pouco mais de quatro décadas

Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a suspensão da execução determinada por um tribunal de instância inferior

15.05.26 11h20

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

DESPEDIDA

Pais detidos pela ICE conseguem visitar filho com câncer terminal antes de ele morrer

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo, 10

11.05.26 21h47

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda