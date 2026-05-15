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Mundo

Trump adverte Taiwan contra uma declaração de independência: não estamos procurando guerras

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Taiwan nesta sexta-feira, 15, contra uma eventual declaração formal de independência, após concluir sua visita à China, durante a qual Xi Jinping pressionou Washington a não apoiar a ilha.

Em um dos temas centrais para o governo chinês, Trump sinalizou oposição a qualquer movimento de independência de Taiwan e também levantou dúvidas sobre o envolvimento militar norte-americano em caso de conflito na região.

"Não estou procurando que alguém declare independência. E, sabe, deveríamos viajar 15 mil km para lutar em uma guerra. Não estou procurando isso", afirmou o presidente em novo trecho de sua entrevista à Fox News. "Não estamos procurando guerras e, se mantiverem as coisas como estão, acho que a China ficará satisfeita com isso", acrescentou Trump.

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