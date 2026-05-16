Colômbia: aliado de candidato à presidência e assessor são assassinados a tiros

O ex-prefeito de Cubarral Rogers Devia, aliado do candidato presidencial Abelardo de La Espriella, e o assessor político Eder Cardona foram assassinados a tiros, na noite de sexta-feira, 15, no interior da Colômbia, segundo autoridades locais.

De acordo com a Associated Press, os assassinatos ocorreram em uma região disputada por dois grupos considerados terroristas pelo governo dos Estados Unidos, e por um terceiro grupo, descrito como uma dissidência das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Devia morreu em um ataque armado na área rural de Cubarral, cidade que governou entre 2020 e 2023 e que fica a 170 quilômetros ao sul de Bogotá, informou a Defensoria Pública do departamento de Meta, leste da Colômbia, em comunicado divulgado no X.

La Espriella, que representa o Movimento de Salvação Nacional, lamentou as mortes. "Dois patriotas covardemente assassinados pelo narcoterrorismo enquanto carregavam a bandeira desta campanha e o sonho de uma Colômbia diferente", disse.

"Eles não eram políticos de gabinete. Eram homens do povo, verdadeiros Tigres, que caminhavam pelas ruas defendendo a democracia, a liberdade e a esperança de milhões de colombianos. Seu único crime foi acreditar na nação e se recusar a se curvar diante da violência", afirmou o candidato em sua rede social.

A Defensoria Pública declarou que os assassinatos podem prejudicar "o exercício dos direitos políticos e a participação democrática" antes das eleições presidenciais da Colômbia, marcadas para 31 de maio.

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, disse em sua conta no X que os investigadores não sabem por que Devia foi atacado e afirmou que a polícia havia recentemente impedido um ataque contra um membro da equipe de outra candidata à presidência, Paloma Valencia, na mesma cidade.