VÍDEO: Aviões militares colidem durante show aéreo e tripulantes se ejetam

Dois aviões militares dos Estados Unidos colidiram durante uma apresentação aérea realizada neste domingo (17) em um festival nas proximidades da Base Aérea de Mountain Home, no estado de Idaho. O acidente ocorreu durante o chamado "Gunfighter Skies Air Show" e mobilizou equipes de emergência da região.

As aeronaves envolvidas são do modelo EA-18G Growler, utilizado pela Marinha dos Estados Unidos em missões de guerra eletrônica. Segundo informações divulgadas por autoridades militares, os quatro tripulantes conseguiram se ejetar com segurança antes da queda.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os aviões se chocam no ar e, em seguida, quatro paraquedas se abrem enquanto as aeronaves caem em direção ao solo.

A colisão foi registrada a cerca de três quilômetros da Base Aérea de Mountain Home, localizada aproximadamente 80 quilômetros ao sul da cidade de Boise. Após o incidente, a área foi isolada e a base entrou em confinamento temporário.

Confira o acidente:

Em nota, um porta-voz informou que equipes de resgate foram enviadas ao local e que uma investigação foi iniciada para apurar as causas do acidente.

De acordo com a Força Aérea e com a frota do Pacífico das Forças Navais Aéreas, todos os ocupantes das aeronaves sobreviveram e não há informações sobre mortos ou feridos.

As autoridades militares ainda não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde dos tripulantes nem sobre as circunstâncias da colisão.