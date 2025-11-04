Capa Jornal Amazônia
Vaga de trabalho 'absurda' em doceria de vencedora do Masterchef causa polêmica na web; entenda

Localizada em São Paulo, a doceria da campeã do MasterChef Brasil vende doces que variam de R$ 21,50 a R$ 53

Gabrielle Borges
fonte

No anúncio que tem viralizado nas redes sociais, não é informado nenhum benefício para o candidato além do salário. (Reprodução/ Redes Sociais)

A chef e influenciadora Isa Scherer, conhecida por ser a campeã do reality Masterchef em 2021 e por ser filha do ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, causou revolta e polêmica nas redes sociais na segunda-feira (03/11).

O motivo? A empresa dela, uma doceria famosa chamada Scherbi’s, oferece uma vaga de emprego que muitos internautas consideraram “absurda e abusiva' por conta do salário pago e da carga horária.

Localizada em São Paulo, a doceria da campeã do MasterChef Brasil vende doces que variam de R$ 21,50 (cookies) a R$ 53 (cookies bites). A vaga em questão é para a função de auxiliar de cozinha, com horário estipulado das 14h às 22h, no bairro da Barra Funda, na capital paulista. O salário previsto é de R$ 1.800,00. No anúncio que tem viralizado nas redes sociais, não é informado nenhum benefício para o candidato além do salário.

Depois que a vaga de trabalho repercutiu nas redes, o perfil de Isa Scherer no Instagram foi alvo de muitos comentários negativos. "Bora vender bastante cookie pra eu gastar fortunas nas minhas bolsinhas e pagar um salário medíocre pros meus funcionários. Que decepção, Isabella”, comentou uma internauta. "Absurdo e abusivo", comentou outro.

Até o momento, Isa Scherer não se pronunciou sobre o assunto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

