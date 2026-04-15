Ex-Flamengo e Vasco, zagueiro Erazo é campeão do Masterchef no Equador O ex-jogador levou o título ao superar duas influenciadoras na decisão Estadão Conteúdo 15.04.26 14h11 Erazo foi campeão do Masterchef (Instagram @frickson3razo) O ex-zagueiro Frickson Erazo, com passagens por clubes como Flamengo e Vasco, alcançou um feito fora dos gramados: foi campeão do Masterchef Celebridades Equador. O ex-jogador levou o título ao superar na decisão as influenciadoras Andy Suzuki e Josh Paredes. Após a conquista, Erazo compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece dormindo ao lado do troféu do programa. Na publicação, o ex-defensor demonstrou gratidão pelo apoio recebido durante a competição e afirmou que pretende responder às mensagens de carinho enviadas pelos fãs. O equatoriano também destacou a importância da culinária de sua região natal na campanha vitoriosa. Em suas mensagens, fez referência a Esmeraldas, cidade de onde é natural, ressaltando o orgulho de levar os sabores locais para todo o país durante o reality. TRAJETÓRIA NO FUTEBOL Antes de se aventurar na cozinha, Erazo construiu carreira no futebol, incluindo passagens por clubes importantes do Brasil. O defensor atuou por Flamengo, Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro, além de defender a seleção equatoriana. Em solo nacional, Erazo atuou por quatro anos, no período de 2014 até 2018, quando voltou para seu País natal. No Equador, defendeu as cores do Barcelona de Guayaquil e 9 de Octubre antes de anunciar sua aposentadoria do futebol, em 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Erazo Flamengo Vasco Masterchef COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51