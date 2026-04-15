Ex-Flamengo e Vasco, zagueiro Erazo é campeão do Masterchef no Equador

O ex-zagueiro Frickson Erazo, com passagens por clubes como Flamengo e Vasco, alcançou um feito fora dos gramados: foi campeão do Masterchef Celebridades Equador. O ex-jogador levou o título ao superar na decisão as influenciadoras Andy Suzuki e Josh Paredes.

Após a conquista, Erazo compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece dormindo ao lado do troféu do programa. Na publicação, o ex-defensor demonstrou gratidão pelo apoio recebido durante a competição e afirmou que pretende responder às mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

O equatoriano também destacou a importância da culinária de sua região natal na campanha vitoriosa. Em suas mensagens, fez referência a Esmeraldas, cidade de onde é natural, ressaltando o orgulho de levar os sabores locais para todo o país durante o reality.

TRAJETÓRIA NO FUTEBOL

Antes de se aventurar na cozinha, Erazo construiu carreira no futebol, incluindo passagens por clubes importantes do Brasil. O defensor atuou por Flamengo, Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro, além de defender a seleção equatoriana.

Em solo nacional, Erazo atuou por quatro anos, no período de 2014 até 2018, quando voltou para seu País natal. No Equador, defendeu as cores do Barcelona de Guayaquil e 9 de Octubre antes de anunciar sua aposentadoria do futebol, em 2021.