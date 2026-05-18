Trump: Vou baratear remédios ao aumentar o número de unidades disponível no TrumpRx em 7 vezes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 18, a expansão do TrumpRx.gov, o website operado pelo governo americano que faz parte dos esforços do país para baratear custos de medicamentos.

"Vou baratear remédios ao aumentas o número disponível de unidades no TrumpRX em 7 vezes", disse o presidente.

Segundo a Casa Branca, a partir desta segunda, o site TrumpRx.gov contará com mais de 600 medicamentos genéricos.

"Os americanos poderão entender de forma clara e transparente os preços à vista mais competitivos de seus medicamentos, sem intermediários de seguros, o que os incentivará a comparar com os preços oferecidos por suas seguradoras", segundo o website da Casa Branca.

Os pacientes poderão comparar os melhores preços à vista disponíveis em suas farmácias locais e por meio das opções de entrega oferecidas por diversos programas de farmácias privadas. Os descontos oferecidos pela Amazon Pharmacy, Cost Plus Drugs e GoodRx serão integrados ao TrumpRx.gov, informou a Casa Branca.

Os medicamentos listados no site TrumpRx.gov incluem, entre outros: atorvastatina, um medicamento para colesterol, o anticoagulante clopidogrel, o lisinopril (um medicamento para pressão alta) e metformina para diabetes.

"O site TrumpRx.gov listará alguns dos medicamentos de uso diário mais populares e comuns, mas não incluirá substâncias controladas, medicamentos com estratégias de avaliação e mitigação de risco exigidas pela FDA e medicamentos que não são comumente oferecidos por meio de canais de venda direta ao consumidor", segundo o governo americano.