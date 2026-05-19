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Mundo

Reino Unido compra diesel e querosene de aviação da Rússia em meio a aperto do mercado

A decisão vem na sequência de medida similar adotada pelos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

O governo do Reino Unido divulgou, nesta terça-feira, 19, uma licença permitindo a importação de diesel e querosene de aviação refinados no exterior a partir de petróleo bruto russo. A medida representa uma exceção às sanções, aliviando as restrições em um momento em que os custos dos combustíveis disparam e aumentam a pressão sobre as companhias aéreas diante do conflito no Oriente Médio.

A decisão vem na sequência de medida similar adotada pelos Estados Unidos, que prolongaram a isenção de sanções ao petróleo russo que já está sendo escoado por vias marítimas.

As medidas ocorrem em um momento de dificuldades das operações russas de refino. A refinaria de Ryazan, responsável por quase 5% do volume total de refino do país, interrompeu as operações após um ataque de drone ucraniano na última sexta-feira, disseram duas fontes do setor nesta terça-feira à Reuters.

Por outro lado, as exportações de petróleo bruto da Rússia pelo porto de Novorossiysk, no Mar Negro, aumentaram após a retomada dos embarques em todos os berços pela primeira vez desde o início de abril. A retomada do fluxo ajudou a estabilizar a média nacional de embarques nas últimas quatro semanas. Com base nisso, as exportações atingiram uma média de 3,61 milhões de barris por dia no período até 17 de maio, praticamente inalterada em relação aos 3,64 milhões registrados nos 28 dias até 10 de maio, informou a Bloomberg.

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