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Aprovação de Trump vai a 35% e apoio dos republicanos se enfraquece, aponta pesquisa

O republicano começou seu mandato atual com uma taxa de aprovação de 47%

Estadão Conteúdo

A aprovação presidencial de Donald Trump oscilou para perto de seu nível mais baixo desde que ele retornou à Casa Branca, reforçada por uma queda no apoio entre os republicanos, de acordo com uma nova pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 19.

A pesquisa, que foi encerrada na segunda-feira, mostra que 35% do país aprovava o desempenho de Trump, uma oscilação para baixo de um ponto porcentual em relação ao levantamento no início do mês e levemente acima do momento mais baixo de sua presidência (34%), visto no mês passado. O republicano começou seu mandato atual com uma taxa de aprovação de 47%.

O descontentamento está se espalhando dentro do Partido Republicano, com 21% dos republicanos dizendo que agora desaprovam o desempenho do presidente, em comparação com 5% logo após ele assumir o cargo em janeiro de 2025. Para 79% dos republicanos, Trump está fazendo um bom trabalho, ante 82% no início do mês e 91% no início de seu mandato. Entre os americanos em geral, apenas um em cada cinco aprova a gestão de Trump sobre o custo de vida.

A pesquisa mostra que 62% dos republicanos aprovam como Trump está lidando com a situação no Irã, enquanto 28% desaprovam. Os democratas desaprovam esmagadoramente, assim como dois terços dos independentes. No geral, apenas um em cada quatro entrevistados na pesquisa - e cerca de metade dos republicanos - disse que a ação militar no Irã valeu a pena.

A pesquisa da Reuters/Ipsos, que foi conduzida online, reuniu respostas de 1.271 adultos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos porcentuais para os americanos em geral e 5 pontos para os republicanos.

Ontem, a mais recente pesquisa do New York Times/Siena revelou que apenas 37% dos americanos aprovam Trump como presidente, uma queda de quatro pontos porcentuais em relação à última pesquisa, em janeiro, e seu menor índice de aprovação em qualquer pesquisa do Times/Siena durante seus dois mandatos.

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