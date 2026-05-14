Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mulher afirma ter sido estuprada por Epstein durante 3 anos

Estadão Conteúdo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

Uma mulher afirmou ter sido abusada sexualmente pelo financista Jeffrey Epstein enquanto ele cumpria prisão domiciliar após ter sido condenado por crimes sexuais.

A declaração foi feita na terça-feira, 12, durante uma audiência em West Palm Beach, na Flórida, organizada por democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A sessão não tem efeito legal e foi organizada para manter o caso Epstein em evidência.

Segundo a emissora BBC, a mulher, identificada apenas como Roza, disse que conheceu o francês Jean-Luc Brunel aos 18 anos, quando ainda morava no Uzbequistão, em 2008. Brunel foi agente de modelos e fundador da agência MC2, que tinha sede em Miami e contava com apoio financeiro de Epstein.

"Me prometeram uma carreira de modelo além dos meus sonhos", afirmou Roza. "Por vir de uma situação financeira instável, eu era um alvo perfeito para a coerção", acrescentou.

Em maio de 2009, ela chegou a Nova York com um visto de talento, destinado a pessoas com habilidades extraordinárias nas ciências, artes, educação, negócios ou esportes. "Eu não tinha a documentação necessária para obter esse visto, tenho 100% de certeza disso", disse a mulher em um trecho do depoimento divulgado pelo jornal The Times.

Dois meses depois, ela conheceu Epstein na casa dele, em West Palm Beach. Na época, o financista já cumpria prisão domiciliar após ter se declarado culpado por solicitação de prostituição de menor e por ter sido incluído no registro de agressores sexuais. Pelo acordo, ele podia sair de casa por até 16 horas por dia, seis dias por semana, para trabalhar na Fundação de Ciência da Flórida.

Roza afirmou que Epstein lhe ofereceu um emprego na fundação para ajudá-la com "dificuldades financeiras". "Um dia, a massagista dele me chamou para o quarto, onde Jeffrey me molestou pela primeira vez", disse. "Nos três anos seguintes, fui vítima de estupros contínuos."

Para a mulher, os abusos cometidos por Epstein durante o cumprimento da pena "faziam a Justiça parecer impossível". "Jeffrey estava em prisão domiciliar por abusar de meninas menores exatamente na mesma época em que abusava de mim", afirmou. Ela acrescentou que "acabou encontrando coragem para pedir ajuda".

Roza disse também que reviveu o trauma nos últimos meses após seu nome ter sido divulgado por engano nos arquivos do caso Epstein publicados pelo Departamento de Justiça (DoJ), "enquanto os ricos e poderosos permaneceram protegidos por tarjas".

"Agora, repórteres do mundo inteiro entram em contato comigo. Não consigo viver sem olhar por cima do ombro. Só consigo imaginar o impacto de longo prazo que esse erro terá na minha vida", disse.

O DoJ afirmou, na época da divulgação dos documentos, que "leva a proteção das vítimas muito a sério" e que retirou alguns arquivos do site após vítimas relatarem que suas identidades haviam sido expostas por falhas nas tarjas aplicadas ao material. A pasta informou que os erros ocorreram por "falha técnica ou humana".

O congressista democrata Robert Garcia divulgou um relatório, incluindo documentos e registros bancários, que apontou que o acordo firmado por Epstein - negociado pelo então procurador dos EUA para o distrito sul da Flórida, Alexander Costa - em 2008 o ajudou a "enriquecer e expandir a rede de abuso sexual".

"O acordo de não persecução penal negociado por Alex Acosta, com sua confissão de culpa restrita e sentença branda, permitiu que Epstein continuasse suas atividades de abuso e tráfico por quase mais uma década, mudando seu foco para mulheres europeias e da Ásia Central", diz um trecho do relatório divulgado pelo The Times.

Epstein foi preso em julho de 2019, em Nova York, sob novas acusações de tráfico sexual de menores. No mês seguinte, o financista foi encontrado morto em sua cela, e os investigadores concluíram que ele tirou a própria vida.

Outras vítimas do financista e familiares também foram ouvidos na audiência de terça-feira. Entre eles, estava a irmã de Virginia Giuffre, Sky Roberts, segundo o jornal The Guardian.

Virginia foi uma das primeiras mulheres a denunciar Epstein. Ela afirmava ter sido recrutada aos 16 anos pela então namorada do financista, Ghislaine Maxwell, em 2000, quando trabalhava no clube Mar-a-Lago, que pertence ao presidente americano, Donald Trump. Ghislaine foi condenada em 2022 a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores e cumpre pena em uma prisão federal no Texas.

"Antes de morrer, Virginia prestou depoimento sob juramento expondo isso pelo que realmente era: uma operação global de tráfico sexual, facilitada, protegida e financiada por pessoas poderosas", afirmou Sky. Virginia morreu em abril do ano passado, em um caso que foi classificado como suicídio.

"Nenhuma sobrevivente deveria ter que arriscar a própria segurança apenas para ser acreditada. Mas Virginia fez isso mesmo assim. Ela se levantou quando outros estavam com medo, disse a verdade sob juramento e enfrentou pessoas que ela sabia serem poderosas", acrescentou Sky.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Epstein

vítima

estupro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump adverte Taiwan contra uma declaração de independência: não estamos procurando guerras

15.05.26 20h06

MUNDO

Trump chama repórter de 'falso' e diz que cobertura sobre a guerra no Irã é 'traidora'

O vídeo da conversa do presidente americano com a imprensa foi publicado pela Casa Branca

15.05.26 19h41

FIM DO MUNDO?

Asteroide do tamanho de uma quadra de basquete passará próximo à Terra nesta segunda-feira (18)

O objeto espacial está sendo monitorado pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e Agêncial Espacial Europeia (ESA)

15.05.26 18h50

potência mundial

'A China transformou inovação em estratégia nacional de longo prazo', diz especialista

A transformação econômica e tecnológica chinesa foi construída de forma estruturada ao longo das últimas décadas, especialmente após a abertura econômica dos anos 1980

15.05.26 14h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

DESPEDIDA

Pais detidos pela ICE conseguem visitar filho com câncer terminal antes de ele morrer

Kevin González, de 18 anos, morreu no último domingo, 10

11.05.26 21h47

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mudanças climáticas

'Mudança climática é machista', alertam ONGs

Relatório aponta que a crise climática pode levar mais de 158 milhões de mulheres e meninas à pobreza extrema até 2050

12.05.26 12h36

eita!

Mais de 1.700 pessoas são confinadas em navio de cruzeiro após morte de passageiro

Navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, e fez escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, na França

13.05.26 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda