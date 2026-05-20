Novos vídeos mostram agressividade de israelenses contra ativistas sequestrados

Imagens compartilhadas pelo ministro israelense de segurança nacional Itamar Ben-Givir, através das redes sociais, ganharam fôlego nesta quarta-feira (20). Nelas, é possível ver parte dos mais de 400 ativistas da Flotilha com destino a Gaza, para levar ajuda humanitária aos atingidos pelos ataques de Israel no processo de ocupação. Entre os quatro ativistas brasileiros que integram o grupo sob a custódia de Israel, está a paraense Beatriz Moreira de Oliveira, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Movimiento de Afectados por Represas (MAR).

A Flotilha Global Sumud é uma iniciativa formada por ativistas, médicos e defensores de direitos humanos de diversos países. Além da ativista paraense, há outros três brasileiros entre os ativistas sequestrados em águas internacionais: Cássio Pelegrini, Ariadne Teles e Thainara Rogério.

Em um dos vídeos, o ministro israelense age com violência contra alguns dos atingidos e faz piadas sobre eles, comemorando a captura dos ativistas. “Nós somos os donos da casa. Eles vieram com muito orgulho, como grandes heróis. Olha como estão agora, nada de heróis”, afirma Ben-Givir. Na maior parte das imagens, o representante da segurança nacional e os soldados que aparecem, estão puxando ou agredindo os ativistas.

Entre as falas proferidas pelo ministro, a afirmação: “Bem vindos a Israel, somos os donos da casa”. O último argumento ouvido é a respeito da detenção, quando ele apela para que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mantenha os ativistas como prisioneiros pelo maior tempo possível.

Além da publicação do ministro, outro vídeo também recorda o momento em que a embarcação foi interceptada pelas forças armadas israelenses. No vídeo, os soldados invadem os barcos portando armas pesadas e rendendo os tripulantes rapidamente. Após, assumem o controle e posteriormente os levam para os espaços de contenção, onde estão presos aguardando novas movimentações na política internacional, entre os países.

A reportagem de O Liberal procurou o Itamaraty para esclarecimentos das negociações em torno da libertação dos brasileiros, além de detalhes sobre o posicionamento do país, a respeito da violência nos vídeos. Ainda aguardamos retorno, o espaço segue aberto.