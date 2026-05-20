Novos vídeos mostram agressividade de israelenses contra ativistas sequestrados
Material foi compartilhado pelo ministro da segurança nacional de Israel, onde ele se gaba da captura
Imagens compartilhadas pelo ministro israelense de segurança nacional Itamar Ben-Givir, através das redes sociais, ganharam fôlego nesta quarta-feira (20). Nelas, é possível ver parte dos mais de 400 ativistas da Flotilha com destino a Gaza, para levar ajuda humanitária aos atingidos pelos ataques de Israel no processo de ocupação. Entre os quatro ativistas brasileiros que integram o grupo sob a custódia de Israel, está a paraense Beatriz Moreira de Oliveira, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do Movimiento de Afectados por Represas (MAR).
A Flotilha Global Sumud é uma iniciativa formada por ativistas, médicos e defensores de direitos humanos de diversos países. Além da ativista paraense, há outros três brasileiros entre os ativistas sequestrados em águas internacionais: Cássio Pelegrini, Ariadne Teles e Thainara Rogério.
Em um dos vídeos, o ministro israelense age com violência contra alguns dos atingidos e faz piadas sobre eles, comemorando a captura dos ativistas. “Nós somos os donos da casa. Eles vieram com muito orgulho, como grandes heróis. Olha como estão agora, nada de heróis”, afirma Ben-Givir. Na maior parte das imagens, o representante da segurança nacional e os soldados que aparecem, estão puxando ou agredindo os ativistas.
Entre as falas proferidas pelo ministro, a afirmação: “Bem vindos a Israel, somos os donos da casa”. O último argumento ouvido é a respeito da detenção, quando ele apela para que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mantenha os ativistas como prisioneiros pelo maior tempo possível.
Além da publicação do ministro, outro vídeo também recorda o momento em que a embarcação foi interceptada pelas forças armadas israelenses. No vídeo, os soldados invadem os barcos portando armas pesadas e rendendo os tripulantes rapidamente. Após, assumem o controle e posteriormente os levam para os espaços de contenção, onde estão presos aguardando novas movimentações na política internacional, entre os países.
A reportagem de O Liberal procurou o Itamaraty para esclarecimentos das negociações em torno da libertação dos brasileiros, além de detalhes sobre o posicionamento do país, a respeito da violência nos vídeos. Ainda aguardamos retorno, o espaço segue aberto.
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