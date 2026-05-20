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Trump anunciará medidas sobre embargo petrolífero a Cuba e diz que aguarda nova resposta do Irã

Questionado sobre a possibilidade de aliviar sanções contra o setor petrolífero iraniano, Trump afirmou que não pretende tomar medidas antes de um entendimento formal

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 20, que fará "em breve" um anúncio sobre o embargo de petróleo a Cuba, sem detalhar quais medidas pretende adotar. Em declarações à imprensa, o republicano também comentou as negociações com o Irã e indicou que aguardará por "alguns dias" uma resposta de Teerã à proposta apresentada por Washington.

Questionado sobre a possibilidade de aliviar sanções contra o setor petrolífero iraniano, Trump afirmou que não pretende tomar medidas antes de um entendimento formal. "Não farei nada até que um acordo seja feito", disse. O presidente também voltou a demonstrar confiança em uma resolução próxima das tensões com o Irã. "Tudo isso vai acabar em breve, de um jeito ou de outro", afirmou.

Mais cedo, Trump afirmou que os EUA estão nos "estágios finais" de negociação com o Irã, mas voltou a ameaçar Teerã caso um acordo não seja firmado. O presidente disse que haverá mais ataques se o país persa não "agir de forma inteligente" e reiterou que o Irã não pode obter armas nucleares. O republicano também pontuou não ter pressa para resolver o conflito.

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Palavras-chave

EUA/CUBA/EMBARGO/PETRÓLEO/CONFLITO/IRÃ
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