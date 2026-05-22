Países da Europa, Oceania e Canadá acusam Israel de impedir estabilidade no Oriente Médio

Os líderes do E4 - que reúne Reino Unido, França, Alemanha e Itália -, em conjunto com os do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega e Países Baixos, emitiram uma declaração sobre a situação na Cisjordânia nesta sexta-feira, 22. No texto, as nações alertam que o cenário na região "se deteriorou significativamente" e que a violência dos colonos israelenses atingiu "níveis sem precedentes".

"As políticas e práticas do governo de Israel, incluindo o fortalecimento do controle israelense, estão minando a estabilidade e as perspectivas de uma solução de dois Estados. O direito internacional é claro: os assentamentos israelenses na Cisjordânia são ilegais", diz o texto.

A declaração apela ao governo de Israel para que cesse a expansão dos assentamentos e dos poderes administrativos, assegure a responsabilização pela violência dos colonos e investigue as alegações contra as forças israelenses.

Os países também pedem, dentre outras questões, para que o governo respeite a custódia hashemita sobre os locais sagrados de Jerusalém e os acordos históricos de status quo, e suspenda as restrições financeiras à Autoridade Palestina e à economia palestina.

As nações reiteraram o compromisso "inabalável" com uma paz abrangente, justa e duradoura, com base em uma solução negociada de dois Estados, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).