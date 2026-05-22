Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming

O principal representante do presidente dos EUA, Donald Trump, em Ottawa acusou nesta sexta-feira, 22, as autoridades canadenses de impor novas barreiras comerciais ao aumentar de forma significativa a contribuição financeira exigida das grandes plataformas de streaming online sediadas nos EUA para o financiamento de programação de TV canadense.

As declarações de Pete Hoekstra, embaixador dos EUA no Canadá, se somam a críticas duras de grupos de lobby americanos que representam Hollywood e empresas de tecnologia, que pedem ao governo Trump que considere retaliar o Canadá.

O impasse decorre de uma ordem regulatória da Comissão Canadense de Rádio, Televisão e Telecomunicações (CRTC, na sigla em inglês), que obriga operadoras de streaming, como Netflix e Disney+, a destinar 15% de sua receita no Canadá a produções locais. O percentual representa um aumento expressivo ante o patamar atual de 5%, medida que as empresas de streaming tentam contestar na Justiça.

A decisão do órgão regulador de "triplicar a alíquota de imposto sobre os principais serviços de streaming está piorando uma situação já ruim", escreveu Hoekstra na tarde desta sexta, em publicação na plataforma X. Segundo ele, a CRTC "está mirando e tributando empresas americanas, erguendo novas barreiras comerciais discriminatórias e piorando o ambiente de investimento para negócios dos EUA".

Enquanto elevou a contribuição exigida das plataformas americanas, o órgão regulador reduziu a parcela das obrigações financeiras das emissoras canadenses tradicionais (abertas) para 25%, ante uma faixa de 30% a 45%. O órgão afirmou que o reajuste era necessário para que as emissoras domésticas não ficassem arcando sozinhas com o financiamento da programação canadense.

O CRTC informou que as novas exigências de financiamento buscam garantir recursos suficientes para produzir filmes e programas de TV canadenses, especialmente voltados a públicos francófonos e indígenas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).