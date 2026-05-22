Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming

Estadão Conteúdo

O principal representante do presidente dos EUA, Donald Trump, em Ottawa acusou nesta sexta-feira, 22, as autoridades canadenses de impor novas barreiras comerciais ao aumentar de forma significativa a contribuição financeira exigida das grandes plataformas de streaming online sediadas nos EUA para o financiamento de programação de TV canadense.

As declarações de Pete Hoekstra, embaixador dos EUA no Canadá, se somam a críticas duras de grupos de lobby americanos que representam Hollywood e empresas de tecnologia, que pedem ao governo Trump que considere retaliar o Canadá.

O impasse decorre de uma ordem regulatória da Comissão Canadense de Rádio, Televisão e Telecomunicações (CRTC, na sigla em inglês), que obriga operadoras de streaming, como Netflix e Disney+, a destinar 15% de sua receita no Canadá a produções locais. O percentual representa um aumento expressivo ante o patamar atual de 5%, medida que as empresas de streaming tentam contestar na Justiça.

A decisão do órgão regulador de "triplicar a alíquota de imposto sobre os principais serviços de streaming está piorando uma situação já ruim", escreveu Hoekstra na tarde desta sexta, em publicação na plataforma X. Segundo ele, a CRTC "está mirando e tributando empresas americanas, erguendo novas barreiras comerciais discriminatórias e piorando o ambiente de investimento para negócios dos EUA".

Enquanto elevou a contribuição exigida das plataformas americanas, o órgão regulador reduziu a parcela das obrigações financeiras das emissoras canadenses tradicionais (abertas) para 25%, ante uma faixa de 30% a 45%. O órgão afirmou que o reajuste era necessário para que as emissoras domésticas não ficassem arcando sozinhas com o financiamento da programação canadense.

O CRTC informou que as novas exigências de financiamento buscam garantir recursos suficientes para produzir filmes e programas de TV canadenses, especialmente voltados a públicos francófonos e indígenas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/CANADÁ/BARREIRAS COMERCIAIS/STREAMING
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

INTERNACIONAL

Nacionalista Janez Jansa, admirador de Trump, é eleito primeiro-ministro da Eslovênia

Jansa, de 67 anos, recebeu 51 votos dos 87 parlamentares presentes na votação de posse e assumirá o cargo em junho

22.05.26 16h20

violência

Países da Europa, Oceania e Canadá acusam Israel de impedir estabilidade no Oriente Médio

A declaração apela ao governo de Israel para que cesse a expansão dos assentamentos e dos poderes administrativos e assegure a responsabilização pela violência dos colonos

22.05.26 15h22

guerra

Irã avança em entendimento nuclear, mas Ormuz segue sem acordo completo; porta-voz contradiz

Teerã ainda exige garantias dos Estados Unidos para qualquer entendimento firmado e teme que pressões de Israel sobre o presidente Donald Trump possam levá-lo a recuar de um eventual acordo

22.05.26 15h11

MUNDO

Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo

O Paquistão continua sendo o principal interlocutor nas negociações

22.05.26 11h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

pena de morte

Texas anuncia a 600ª execução de um preso condenado a morte em pouco mais de quatro décadas

Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a suspensão da execução determinada por um tribunal de instância inferior

15.05.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda