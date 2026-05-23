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Trump diz que acordo com o Irã e abertura de Ormuz foram 'em grande parte negociados'

Ao anunciar o progresso nas redes sociais, Trump disse que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados "em breve". Ele não especificou um cronograma para o anúncio

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: ANDREW HARNIK / ASSOCIATED PRESS / AE / Arquivo)

O presidente Donald Trump afirmou no sábado, 23, que um acordo com o Irã, incluindo a abertura do Estreito de Ormuz, foi "em grande parte negociado" após conversas telefônicas com Israel e outros aliados na região.

Ao anunciar o progresso nas redes sociais, Trump disse que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados "em breve". Ele não especificou um cronograma para o anúncio.

Em post na rede social Truth Social, ele disse que havia acabado de ter uma excelente conversa com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, além de Israel, a respeito do Irã e de todos os assuntos relacionados a um Memorando de Entendimento sobre a paz.

"Os detalhes finais do entendimento seguem em discussão e devem ser anunciados em breve", destaca. Entre os principais pontos do acordo, segundo Trump, está a abertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

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image Trump: Aspectos finais e detalhes do acordo com o Irã serão anunciados em breve
Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein

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Relatos da imprensa internacional também sugerem avanços das negociações

Havia um crescente otimismo entre os funcionários

Os Estados Unidos e o Irã estavam perto de um acordo para pôr fim à guerra, disse no início deste sábado um funcionário regional com conhecimento direto dos esforços de mediação liderados pelo Paquistão, depois que os EUA avaliaram uma nova rodada de ataques contra a República Islâmica.

A fonte oficial, falando sob condição de anonimato para discutir deliberações a portas fechadas, alertou que "disputas de última hora" poderiam comprometer os esforços. Esta não é a primeira vez nas últimas semanas que um acordo é descrito como próximo.

Ele afirmou que o possível acordo incluiria uma declaração oficial do fim da guerra, com negociações de dois meses sobre o programa nuclear iraniano. O Estreito de Ormuz seria reaberto e os EUA encerrariam o bloqueio aos portos iranianos. Enquanto isso, o Irã sinalizou uma "redução das divergências" nas negociações com os EUA, após o chefe do exército paquistanês ter realizado novas conversas em Teerã, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter dito a jornalistas na Índia que "algum progresso foi feito" e que "pode ??haver novidades ainda hoje".

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