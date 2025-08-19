Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Juíza vê 'apagão' e 'caos' nas estradas e manda governo federal reativar radares

DNIT informou que precisa de R$ 364 milhões para manter os radares em funcionamento em 2025, mas só tem R$ 43,3 milhões

Estadão Conteúdo
fonte

Magistrada considera que há "omissão qualificada" do governo federal "em grandes proporções" (Fernando Sette / Comus)

A Justiça Federal em Brasília determinou que o governo reative os radares nas rodovias federais. Os aparelhos de fiscalização eletrônica deixaram de operar neste mês por falta de recursos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que precisa de R$ 364 milhões para manter os radares em funcionamento em 2025, mas o orçamento disponível é de R$ 43,3 milhões.

A juíza Diana Wanderlei, da 5.ª Vara Federal em Brasília, afirma na decisão que o cenário hoje é de "apagão" e "caos na segurança" das rodovias federais.

Veja mais

image No Pará, 118 casos de vandalismo em radares de trânsito foram registrados em 2024
Em todos os casos, foi registrado o Boletim de Ocorrência e os equipamentos foram recuperados

image Suspeito de destruir radar de trânsito em avenida de Belém se apresenta à PC
Conforme a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos

A magistrada alerta que há "omissão qualificada" do governo federal "em grandes proporções" e que, se o problema não for solucionado com urgência, os responsáveis podem ser processados por improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Diana mandou a União apresentar, em até cinco dias, um plano orçamentário para o funcionamento dos radares. Também mandou intimar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, "para fins de acompanhamento e viabilização de possível solução consensual".

A decisão destaca que o corte no orçamento do DNIT coloca em risco a vida de um grande número de pessoas, que "passam a ficar expostas a altas velocidades de motoristas infratores contumazes", e prejudica investigações de crimes nas estradas, como roubo de cargas e sequestros.

"Ressalto o caráter drástico-social que o apagão de radares nas rodovias federais está a causar, tudo em detrimento da segurança da população, situação que exige medidas imediatas por parte do Poder Judiciário, pontuando que o Brasil é um país com dimensão continental, tendo o transporte rodoviário o de maior utilização pela população, e considerando que até os radares de alta e altíssima criticidades deixaram de funcionar nas suas plenitudes", argumentou a juíza.

A decisão foi tomada em uma ação popular movida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a suspender o funcionamento dos radares.

Pressionado pela Justiça, Bolsonaro recuou e fechou um acordo para manter os aparelhos em funcionamento em pontos com altos índices de acidentes. O processo continua em tramitação para que a Justiça Federal posse fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rodovias federais

radares

reativação

Justiça Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

MAIS LIDAS EM BRASIL

FIES

Fies: dívidas de contratos firmados a partir de 2018 poderão ser renegociadas, anuncia Governo

Estudantes inadimplentes há mais de 90 dias poderão parcelar os débitos em até 180 vezes, com desconto total sobre juros e multas; veja quando começa a renegociação

28.07.25 18h35

CASO INSS

Veja passo a passo para contestar descontos não autorizados do INSS

Serviço está disponível no aplicativo Meu INSS e no telefone 135.

15.05.25 12h20

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

BRASIL

Jovem baleado na cabeça após pisar no pé de traficante tem morte cerebral

Kauan Galdino estava internado em estado grave

03.01.25 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda