No Pará, 118 casos de vandalismo em radares de trânsito foram registrados em 2024

O Pará registrou 118 casos de vandalismo em radares instalados em rodovias estaduais em 2024. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) informa que o levantamento foi feito nas vias de jurisdição do órgão. Já em 2025, até o momento, há 41 registros de destruição de equipamentos de trânsito. Em todos os casos, foi registrado o Boletim de Ocorrência e os equipamentos foram recuperados.

Ainda segundo os dados do Detran, em 2024 foram registradas 565.675 infrações nas rodovias estaduais. No mesmo ano, o excesso de velocidade foi a infração mais recorrente. “Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o valor da multa para quem comete esta infração varia de R$ 130,16 (leve) até R$ 880,41 (gravíssima). O Detran esclarece que, de acordo com a legislação de trânsito, os recursos arrecadados com as multas de trânsito são divididos entre União, Estado e Municípios e investidos em ações educativas e na melhoria da segurança viária, além de programas sociais, como o CNH Pai D’égua”, aponta o órgão.

Combate

Um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de destruir um radar de velocidade de trânsito em Belém, se apresentou à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil. Segundo a PC, o investigado esteve na delegacia nesta quinta-feira (8/5) acompanhado de um advogado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“Ele foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por destruição de patrimônio público e participação em organização criminosa e também assinou um termo se comprometendo a comparecer à Justiça quando for convocado”, esclareceu a PC.

Não há mais detalhes sobre em qual situação de depredação de radar de velocidade de veículos o suspeito é investigado. Atualmente, em Belém, dois casos tiveram grande repercussão nas redes sociais e são apurados pela PC e autoridades de trânsito. Um deles ocorreu na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Marambaia, na terça-feira (6). O outro foi registrado na Avenida Padre Bruno Sechi, no Benguí, na madrugada desta quinta-feira (08), após o jogo entre Remo e Paysandu.

Ainda segundo a PC, as buscas por outros suspeitos prosseguem. “As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos. A Polícia Civil informa que os fatos investigados podem configurar dano qualificado, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Se houver violência ou grave ameaça, o caso pode se enquadrar também no inciso I do mesmo artigo”, ressaltou.