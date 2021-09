Pastora conhecida como 'Gretchen gospel' pede pix inusitado em live com 15 mil pessoas

Um vídeo polêmico com a pastora paraibana Renálida Carvalho conhecida por sua forma um tanto assertiva de pregar, viralizou na internet no último final de semana. Nas imagens, feitas durante uma live com a participação de 15 mil pessoas, a líder evangélica pediu uma oferta via pix no valor da idade de cada um dos fiéis que assistiam à transmissão. As informações são do Click PB.

Assista ao vídeo:

Vestida com um conjunto de jaqueta e calça da grife italiana Gucci, avaliado em R$ 20 mil, ela pediu oferta para o “propósito do voto da idade”, alegando que Deus iria fazer as pessoas prosperarem depois que transferissem o valor requerido via pix e orassem junto com ela. E aos que não acreditavam em suas palavras, pediu que deixassem a live.

“Você tá aí, vai fazer esse voto comigo, esse propósito. ‘Ah, eu não creio, eu não preciso disso’. Sai da live, meu amor. Pra quê tá na live? Eu não tô botando arma na tua cabeça, nem tô te obrigando a nada”, declarou.

O número de pessoas que costumam acompanhar as transmissões ao vivo feitas por Renálida Carvalho é ilimitado, o que faz com que ela precise apenas de um celular e da senha do wi-fi do hotel para levantar ofertas milionárias e ostentar nas redes sociais.