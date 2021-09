Pastor suspeito de estuprar crianças menores de 10 anos é preso

Willian de Souza Adriel, de 53 anos, é pastor e foi preso nesta terça-feira (14), suspeito de estuprar ao menos seis crianças. A prisão cautelar foi executada após investigações da Polícia Civil apontarem que o homem teria praticado crimes sexuais contra crianças na primeira década dos anos 2000. O suspeito foi preso em sua residência, em Itaberaí, no interior de Goiás. As informações são do UOL.

A polícia informou que o pastor teria se valido de sua liderança religiosa para ganhar a confiança das famílias e se aproximar das vítimas. Seis crianças, que tinham menos de 10 anos na época dos abusos, já foram identificadas como vítimas do pastor.

Mais denúncias ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. E outras eventuais vítimas podem comparecer à Delegacia de Polícia para as providências legais e cabíveis.

Willian foi interrogado e ficará à disposição da Justiça na Unidade Prisional do município goiano. O pastor deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A pena para o crime é de 8 a 15 anos de prisão.