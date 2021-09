Pastor é denunciado por estupro de menina com deficiência intelectual

O pastor e psicólogo Antonio Carlos de Jesus da Silva, de 51 anos, foi acusado de estuprar uma criança de 11 anos com deficiência intelectual, entre novembro do ano passado e abril deste ano. O acusado é dono da Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy, em Bangu, no Rio de Janeiro. A denúncia de estupro de vulnerável foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). As informações são do Metrópoles.

De acordo com Elisa Fraga de Rego Monteiro, promotora de Justiça, Antonio Carlos se aproveitou da profissão como psicólogo e de ser líder da igreja que a vítima frequenta para cometer os abusos. Os supostos crimes aconteciam quando a criança ficava sozinha durante sessões de terapia ou na igreja. A família resolveu denunciar o pastor após a igreja não tomar nenhuma atitude em relação aos episódios, mesmo ciente dos fatos.

“A família tem uma participação muito ativa na igreja e, vendo que havia um silêncio institucional – ninguém tomava uma atitude em relação a esse episódio trágico, com várias sequelas para a criança, como traumas psicológicos –, resolveu procurar a Justiça para poder ter uma reparação nos campos criminal e cível”, explicou o advogado Carlos Nicodemos, que defende a vítima.

A ação penal tramita na 2ª Vara Criminal Regional de Bangu em segredo de Justiça