Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Amigas posam para foto no mar e são atingidas por onda

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro alertou sobre a ressaca durante o Réveillon

Lívia Ximenes
fonte

O Corpo de Bombeiros alertou sobre a ressaca do mar e orientou a população a não entrar na água (Reprodução)

Durante o Réveillon, um grupo de amigas decidiu tirar uma foto dentro do mar para celebrar a chegada de 2026, mas o momento foi interrompido por uma onda. As sete mulheres foram atingidas pela água em Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto comemoravam a virada. Com o impacto, todas caíram.

VEJA MAIS

image Ressaca em Copacabana: adolescente segue desaparecido e mais de 500 pessoas são resgatadas
O número representa um salto em relação ao Réveillon de 2024 para 2025, quando foram apenas 29 salvamentos

image Ressaca em Copacabana: um adolescente está desaparecido no mar e mais de 100 já foram resgatadas
Praias da cidade do Rio de Janeiro ficaram lotadas em razão das celebrações de réveillon

No momento, seis amigas posavam e uma tirava a foto. Pouco antes da onda ir ao encontro do grupo, a responsável pelo registro se aproximou para uma selfie. Em vídeo gravado no local, é possível ver outras pessoas sofrendo o mesmo com o ocorrido.

Na tarde da última terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) alertou a população sobre a ressaca do mar - ou seja, o forte agito - durante a virada de ano. “O mar não vai estar indicado para mergulho. Temos de 2 a 2,5 m de ondas, um mar com muita energia, um mar também com muitas valas e correntes de retorno. As pessoas vão querer, obviamente, se banhar, vai estar calor, mas a corporação não negocia a segurança. Não mergulhem no mar", falou o tenente-coronel Fábio Contreiras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ressaca do mar

mar agitado

praia de copacabana

Rio de Janeiro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

DIPLOMACIA

Chanceler venezuelano diz que ministro brasileiro condenou ataque dos EUA em ligação

Segundo Yván Gil, Mauro Vieira expressou “forte condenação” e solidariedade após ação militar norte-americana na Venezuela

03.01.26 9h11

Habitação

Minha Casa Minha Vida quer chegar a 3 milhões de unidades contratadas em 2026

Investimento público superou R$ 300 bilhões, priorizando famílias de baixa renda e ampliando faixas de financiamento

02.01.26 13h51

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

DÁ PRA ACREDITAR?

Bolsonaro e irmão marcam número 13, apostam e ganham na Mega da Virada; veja quanto foi!

A aposta premiada, sorteada na quinta-feira (1º), foi feita por meio de um bolão, em parceria com o irmão Renato Bolsonaro e um assessor.

02.01.26 9h53

POLÍCIA

Bebê de 11 meses é morta em Buriticupu; tio suspeito do crime é assassinado pelo pai da criança

Caso ocorreu durante a virada do ano e é investigado pela Polícia Civil do Maranhão

03.01.26 19h06

NOVA GUERRA MUNDIAL?

Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja

Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

03.01.26 17h30

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda