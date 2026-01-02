Amigas posam para foto no mar e são atingidas por onda

Durante o Réveillon, um grupo de amigas decidiu tirar uma foto dentro do mar para celebrar a chegada de 2026, mas o momento foi interrompido por uma onda. As sete mulheres foram atingidas pela água em Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto comemoravam a virada. Com o impacto, todas caíram.

VEJA MAIS

No momento, seis amigas posavam e uma tirava a foto. Pouco antes da onda ir ao encontro do grupo, a responsável pelo registro se aproximou para uma selfie. Em vídeo gravado no local, é possível ver outras pessoas sofrendo o mesmo com o ocorrido.

Na tarde da última terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) alertou a população sobre a ressaca do mar - ou seja, o forte agito - durante a virada de ano. “O mar não vai estar indicado para mergulho. Temos de 2 a 2,5 m de ondas, um mar com muita energia, um mar também com muitas valas e correntes de retorno. As pessoas vão querer, obviamente, se banhar, vai estar calor, mas a corporação não negocia a segurança. Não mergulhem no mar", falou o tenente-coronel Fábio Contreiras.