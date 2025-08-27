Hytalo Santos e marido serão transferidos para presídio na Paraíba

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como “Euro”, serão transferidos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa. A determinação foi feita pela Justiça paulista nesta quarta-feira (27). O transporte do casal acontecerá em voo comercial nesta quinta-feira (28).

A decisão judicial rejeitou o pedido da defesa para que os influenciadores fossem encaminhados à Penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O juiz estabeleceu que os dois devem cumprir a prisão preventiva no estado onde o processo criminal está em andamento.

O casal é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por supostos crimes de exploração sexual infantil e tráfico humano. O caso ganhou visibilidade após o youtuber Felca denunciar a exposição de menores de idade em conteúdos produzidos por Hytalo, o que levou à prisão preventiva e às investigações em curso.

Na penitenciária paraibana, os visitantes podem levar até 2 quilos de legumes e frutas, 500 gramas de doces e biscoitos em embalagens transparentes, além de 2 litros de suco claro e um maço de cigarro ou 500 gramas de fumo.

VEJA MAIS

A unidade prisional passou por melhorias identificadas pelo Ministério Público da Paraíba durante inspeção em fevereiro de 2024, incluindo salas com divisórias para audiências de custódia remotas, uso de um novo pavilhão e instalação de lâmpadas LED nas guaritas.

Uma inspeção anterior, realizada pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça da Paraíba em setembro de 2021, constatou a conclusão das obras dos pavilhões 5 e 6, o que diminuiu a superlotação histórica do presídio. O número de detentos, que chegou a 1.400, foi reduzido para aproximadamente 540 na época da vistoria.

Atualmente, segundo informações da Defensoria Pública da Paraíba, cerca de 650 presos provisórios são atendidos por apenas três defensores públicos na unidade. As visitas sociais e íntimas na penitenciária são realizadas aos domingos, com exigência de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais para o cadastro de visitantes.

Em caso relacionado, a Polícia Civil prendeu em Olinda, Pernambuco, um homem acusado de ameaçar Felipe Bressanim Pereira, o Felca, que havia divulgado denúncias sobre adultização e pedofilia nas redes sociais. A operação foi conduzida pelo Núcleo de Observação e Análise Digital e pela 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Polícia Civil pernambucana.